Ostatni dzień 2024 roku powoli dobiega końca, ale do kulminacyjnego momentu nadal jest jeszcze trochę czasu. Polacy już za chwile rozpoczną zabawę z najbliższymi, a wielu z nich spędzi ten czas z TVP lub Polsatem, podczas najgłośniejszych imprez roku. Olek Sikora, który w tym roku zadebiutuje jako prowadzący tego tupu wydarzenia, poinformował, czego publiczność nie uświadczy podczas zabawy Polsatu.

Olek Sikora ujawnił, czego zabraknie na Sylwestrze Polsatu

Nadszedł dzień, na który wielu niecierpliwie czekało. 31 grudnia, jak co roku, przebiega w wyjątkowej atmosferze, a ostatnie jego godzin upłyną nam pod znakiem wielu przyjęć i hucznej zabawy. Nie mogło oczywiście z tej okazji zabraknąć dwóch najważniejszych wydarzeń, czyli Sylwestra TVP i Polsatu. Od godziny 20:00 na scenach w Chorzowie i Toruniu zbiorą się największe gwiazdy, by zagrzać publikę do wspólnej zabawy i wraz z nimi powitać nowy rok.

Będzie to bardzo emocjonujący czas zarówno dla występujących, jak i oglądających. Nie w sposób nie zgodzić się, że wieczór sporo wrażeń zapewni szczególnie Olkowi Sikorze, który po raz pierwszy będzie współprowadzącym na imprezie sylwestrowej Polsatu, zastępując Krzysztofa Ibisza. Już kilka dni temu podekscytowany wyznał:

Pamiętam, że będąc dzieckiem, a potem nastolatkiem, śledziłem telewizyjne koncerty sylwestrowe. Marzyłem znaleźć się w szeregach takiego wydarzenia, o takiej skali i takiej wielkogabarytowej scenie w roli prowadzącego. To marzenie kilkukrotnie spełniłem, ale jakby ktoś mi powiedział jeszcze kilka miesięcy temu, że rok 2025 przywitam z widzami Polsatu pod szyldem słonecznej stacji, to nigdy bym w to nie uwierzył. Jestem arcyszczęśliwy!

Zaraz potem, na krótko przed rozpoczęciem Sylwestrowej Mocy Przebojów, przekazał za pośrednictwem Instagrama, że cieszą go już same próby, a szczególnie jest szczęśliwy z faktu, że stacja Polsat zrezygnowała z fajerwerków o północy. Od lat temat ten dzieli społeczeństwo, bo o ile niektórzy są zwolennikami wystrzałowych fajerwerków na powitanie Nowego Roku, tak coraz więcej osób staje w obronie zwierząt, dla których jest to ogromny stres, prowadzący w wielu przypadkach do tragedii.

Ja pierniczę… próby do SYLWESTROWEJ MOCY PRZEBOJÓW Polsatu to jakaś petarda (chociaż tych, na całe szczęście, u nas nie będzie w trosce o braci mniejszych)

Wygląda na to, że obserwatorzy Olka Sikory tę decyzję pochwalają, bo w komentarzach pojawiły się wyłącznie pozytywne słowa. Nie możemy doczekać się sylwestrowej imprezy! Przypominamy, że w Polsacie widzowie i publiczność mogą spodziewać się koncertów m.in.: Maryli Rodowicz, Roxie Węgiel, Dawida Kwiatkowskiego, Kayah, Lady Pank czy Skolima.

Będziecie oglądać?

