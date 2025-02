Alicja jest jedną z uczestniczek programu "Kanapowczynie", której udało się zupełnie odmienić swoje życie na lepsze. Uczestniczka show nie tylko świetnie wygląda, ale również czuje się pewnej w swojej skórze. Ostatnio wrzuciła na Instagrama bardzo odważne nagranie, w którym podzieliła się ważną refleksją. Internauci ją podziwiają.

Alicja, uczestniczka drugiej edycji programu "Kanapowczynie" emitowanego na antenie TTV, przeszła imponującą metamorfozę, zrzucając ponad 40 kilogramów. Na początku programu ważyła 105,5 kg, a dzięki determinacji i zmianie stylu życia udało jej się osiągnąć wagę 64 kg.

W trakcie programu, w ciągu około pół roku, Alicja schudła ponad 30 kg, osiągając wagę 75 kg. Po zakończeniu emisji kontynuowała pracę nad sobą, co pozwoliło jej na dalszą utratę wagi.

Obecnie Alicja aktywnie prowadzi profil na Instagramie, gdzie dokumentuje swoją przemianę i zachęca innych do zdrowego stylu życia. Jej determinacja i osiągnięcia są dowodem na to, że dzięki ciężkiej pracy i konsekwencji można osiągnąć zamierzone cele.

Ostatnio Alicja z "Kanapowczyń" postanowiła pokazać, jak dokładnie wygląda jej ciało po zrzuceniu zbędnych kilogramów. Na Instagramie umieściła nagranie i obszerny wpis, w którym rozpisuje się na temat swojego "nieidealnego" ciała, z którego jest dumna.

(...) Każda blizna to opowieść. Każda fałdka to dowód, że ciało żyje i oddycha. Każda zmarszczka to zapis uśmiechów i trosk. Skóra, kształty, proporcje – nie są błędem, lecz historią. Świadectwem życia, które nie poddaje się sztywnym normom, ale płynie własnym rytmem. Nieidealne ciało jest ciałem prawdziwym. I to czyni je pięknym.

– napisała Alicja.