Hipoglikemia, czyli niedocukrzenie, dotyczy głównie diabetyków, ale w łagodnej fazie może dotknąć też osoby niechorujące na cukrzycę. W przypadku lekkiego niedocukrzenia wystarczy przyjąć małą dawkę cukru lub połknąć tabletkę z glukozą. W ciężkiej fazie choremu podaje się zastrzyk glukagonu. Na co dzień bardzo ważne jest pilnowanie regularności posiłków i dieta bogata w warzywa, nabiał i produkty pełnoziarniste.

Reklama

Hipoglikemia to stan, w którym poziom cukru we krwi gwałtownie się obniża. Przyczyną niedocukrzenia może być za duża dawka przyjętej insuliny, forsowny wysiłek fizyczny, nieprawidłowa dieta, przyjmowanie leków obniżających poziom laktozy oraz choroby nerek i żołądka.

Dieta przy częstych atakach hipoglikemii: dużo warzyw, nabiał i grejpfrut

Aby uniknąć hipoglikemii, należy jeść regularnie. Odstęp pomiędzy posiłkami nie powinien wynosić więcej niż 3-4 godziny. Taki sposób odżywiania zapobiega nagłemu spadkowi glukozy we krwi. W diecie należy ograniczyć lub całkiem wyeliminować alkohol, papierosy, kawę i produkty spożywcze bogate w węglowodany przyswajalne. Oznacza to rezygnację z cukru, miodu, słodyczy, pieczywa piekarniczego, napojów gazowanych i soków, produktów z białej mąki i wyrobów słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym. Należy natomiast jeść produkty o niskim indeksie glikemicznym, to znaczy takie, które powodują jedynie łagodne zwyżki i spadki poziomu cukru i nie prowadzą do gwałtownych wahań. Są to przede wszystkim świeże warzywa, rośliny strączkowe, przetwory mleczne, produkty pełnoziarniste i owoce, takie jak grejpfrut, pomarańcza i jabłko.

Leczenie łagodnej hipoglikemii: tabletki z glukozą, cukier i pełnoziarniste pieczywo

W przypadku łagodnej hipoglikemii chory może pomóc sobie samodzielnie, dostarczając do krwioobiegu cukry proste, czyli na przykład kostkę cukru czy szklankę coli. W aptekach dostępne są też żele glukozowe w porcjach, które można nosić w torebce. Żel można bezpiecznie przyjąć także gdy hipoglikemia spowoduje nagłe osłabienie i stan biski omdlenia. Przez swoją konsystencję żel nie spowoduje zadławienia.

Zobacz także

W przypadku obniżenia poziomu cukru można też zjeść porcję węglowodanów, na przykład kanapkę na bazie pełnoziarnistego pieczywa. Niewskazane jest jednak zjedzenie czekolady, która zawiera dużo tłuszczu i powoli rozkłada się w żołądku. Diabetycy są zazwyczaj przygotowani na wystąpienie hipoglikemii i starają się mieć zawsze przy sobie tabletki z glukozą, specjalny żel lub coś słodkiego (mogą to być też na przykład cukierki typu krówka).

Leczenie ostrej hipoglikemii: zastrzyk glukagonu

W przypadku ciężkiej hipoglikemii, jeśli chory stracił przytomność, nie wolno mu podawać insuliny. Takie działanie może doprowadzić nawet do śmierci cukrzyka. Hipoglikemię leczy się glukozą, czyli podaje się domięśniowo glukagon. Glukagon i insulina to hormony, które działają na siebie antagonistycznie. Podanie zastrzyku z glukagonu w ataku hipoglikemii stymuluje organizm do zwiększonej produkcji glukozy. Na jego działanie należy poczekać około 15 minut.

Reklama