Nie trzeba już nikomu udowadniać, że na 2. sezon „Squid Game” czekali widzowie niemal w każdym kraju. Kontynuacja południowokoreańskiej serii od razu ustanowiła imponujący rekord na Netfliksie. W dniu premiery znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu popularności w aż 93 krajach jednocześnie. Jeszcze żadna produkcja czerwonej platformy streamingowej nie osiągnęła takiego wyniku. Nic dziwnego, że fani już zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć 3. część. Na szczęście okazuje się, że ostatnia odsłona „Squid Game” pojawi się już niedługo. Twórca hitu Netfliksa, Hwang Dong-hyuk ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery zakończenia serii. A my zdradzamy, o co chodzi w sennie po napisach finału 2. sezonu „Squid Game” i jakie może mieć znaczenie dla dalszej historii.

Choć kontynuacja południowokoreańskiego hitu Netfliksa już pobiła kolejny rekord, widzowie są podzieleni po 2. sezonie „Squid Game”. Nawet jeśli część fanów jest rozczarowana kolejną odsłoną dzieła Hwanga Dong-hyuka, to większość z nich i tak z pewnością czeka na wielki finał serii. Na szczęście tym razem nie trzeba będzie czekać kilku lat. W rozmowie z „Variety” reżyser zdradził, że ostatnia część będzie miała premierę już w następnym roku.

W tym momencie wszystko, co powiem, może być spoilerem, więc chcę być ostrożny. Mogę jednak powiedzieć, że niedługo po premierze 2. sezonu ogłosimy datę premiery 3. sezonu. Prawdopodobnie będzie to lato lub jesień przyszłego roku

Czego możemy spodziewać się po wielkim finale? Twórca „Squid Game” przyznał, że po tym, co stało się w 2. sezonie, jego główny bohater Gi-hun nie będzie już taką samą postacią. Jego plany zostały pokrzyżowane, w dodatku najbliższy przyjaciel stracił życie.

Gi-hun stracił wszystko, w tym swojego najlepszego przyjaciela, a wszystkie jego próby zakończyły się niepowodzenie, no to jaki on teraz będzie? W jakim stanie będzie Gi-hun? I co zdecyduje się zrobić? Czy będzie kontynuował misję? Podda się, czy wytrwa? Tak więc, gdy rozpoczniemy 3. sezon, spotkacie naszego bohatera na decydującym rozdrożu. Gi-hun nie będzie tym samym człowiekiem, którym był w 2. sezonie

– przekazał twórca „Squid Game”.