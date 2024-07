Cukrzycy mogą jeść arbuzy w niewielkich ilościach. Owoce te składają się w ponad 90% z wody, ale zawierają dużo cukrów prostych (7,55 grama na 100 gramów) i mają wysoki indeks glikemiczny. Powodują duży i gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi i pobudzają organizm do wytwarzania insuliny.

Osoby chore na cukrzycę dla utrzymania poziomu cukru we krwi nie powinny jeść produktów zawierających zbyt wiele węglowodanów. Dla kontroli przyjmowanych cukrów oblicza się tzw. wymiennik węglowodanowy. 1 WW (wymiennik węglowodanowy) to taka ilość produktu, która zawiera 10 g. węglowodanów przyswajalnych. 1 WW to 120g arbuza. Dla porównania – 1 WW to na przykład jedna czwarta średniego banana, około 10 winogron, 1 łyżka stołowa rodzynek.

Indeks glikemiczny arbuzów – informacje ważne dla cukrzyków

Dla cukrzyków najlepsze są produkty nie wywołujące nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi, czyli o niskim indeksie glikemicznym. Zalecane są te pokarmy, które powoli są rozbijane na mniejsze cząstki i glukoza z nich wchłania się wolno, np. fasola, soja, ogórek czy ryby. Indeks glikemiczny arbuza wynosi 75.

Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny to dwa bardzo ważne dla diabetyków pojęcia. Ładunek glikemiczny oznacza ilość i jakość cukrów w danym produkcie. Natomiast indeks glikemiczny wyraża procentowo prędkość wzrostu poziomu cukru we krwi po zjedzeniu danego produktu w odniesieniu do wzrostu poziomu cukru po spożyciu czystej glukozy w tej samej ilości. Zasadą jest, że im mniejszy indeks glikemiczny, tym lepiej. Produkty zawierające wiele cukrów prostych mają zwykle wysoki indeks glikemiczny, co znaczy, że wywołują duży i szybki skok poziomu cukru we krwi. Jest to zjawisko negatywne dla osób cierpiących na cukrzycę.

Indeks glikemiczny (IG) zależy również od obróbki danego produktu – rozdrobnione i rozgotowane dania mają wysoki IG, od zawartości i jakości skrobi, a w przypadku owoców – od tego, jak bardzo są dojrzałe. W procesie dojrzewania zwiększa się ilość cukru w owocach.

Indeks glikemiczny dla produktów określa się następująco:

poniżej 50 – mały IG,

od 55 do 70 – średni IG,

powyżej 70 – duży IG.

Arbuz dla cukrzyka – właściwości i zalecenia

W diecie przy cukrzycy najlepszym podziałem jest od 15 do 20% białka, nie więcej niż 30% tłuszczów i od 50 do 60% węglowodanów dziennie. Kluczowe jest też jedzenie produktów, które nie zaburzają gwałtownie poziomu cukru we krwi, czyli o niskim indeksie glikemicznym, np. ryb, zielonego groszku i kapusty. Produkty o średnim lub wysokim IG nie są zakazane, ale należy w ich jedzeniu zachować umiar. Fruktoza, czyli cukier prosty zawarty w owocach, może znaleźć się w diecie diabetyków, ale w ograniczonej ilości.

Arbuz ma wysoki indeks glikemiczny, bo aż 75. Z tego powodu arbuzy przy cukrzycy nie są wskazane. Owoc ten ma niewiele kalorii i w ponad 90% składa się z wody. Mimo to nie powinny go jeść w większych ilościach również osoby na diecie odchudzającej. Gwałtowny wzrost stężenia glukozy daje zastrzyk energii, ale krótko po tym pojawia się silne uczucie głodu. Ponadto cukry proste w nadmiarze są odkładane w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej.