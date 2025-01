Kacper Kuszewski jest jednym z popularniejszych polskich aktorów, któremu największy rozgłos przyniosła kultowa już rola Marka Mostowiaka w "M jak miłość". Chociaż gwiazdor chwytał się innych produkcji, niezmiennie od lat jest kojarzony przede wszystkim z granym przez długi czas mieszkańcem Grabiny. Spore zaciekawienie budzi jego życie zawodowe, choć niemniej mówi się również o prywatnym, którego on sam stara się strzec. W najnowszym wywiadzie podzielił się pewną refleksją i rozwiał wątpliwości.

Kacper Kuszewski w nowym programie

Latami oglądaliśmy Kacpra Kuszewskiego w "M jak miłość", gdzie od pierwszego odcinka wcielał się w Marka Mostowiaka, męża Hanki oraz syna uwielbianych Barbary i Lucjana. Mimo iż jego posada w hicie TVP wydawała się niezachwiana, w 2018 roku aktor pożegnał się z produkcją. Na szczęście nie zrezygnował całkiem z aktorstwa, dzięki temu od 2020 roku możemy oglądać go w serialu "Przyjaciółki", a od 2021 w serialu "Tatuśkowie".

Niedawno Kuszewski stanął także przed wyjątkowym wyzwaniem i został narratorem i komentatorem nowego programu "Żona dla Polaka", który zadebiutował na antenie TVP1 w styczniu tego roku. Formuła wydaje się bardzo zbliżona do programu "Rolnik szuka żony", bowiem i tutaj mamy czterech uczestników, mieszkających jednak na co dzień w USA i poszukujących miłości, do których kandydatki wysyłają list, a następnie tylko wybrane przyjeżdżają do domów bohaterów.

W najnowszym wywiadzie Kacper Kuszewski pochylił się bardziej nad programem i zdradził coś niezwykłego.

Kuszewski potwierdził domysły

W rozmowie z TVP aktor przyznał, że jest pełen podziwu dla uczestników, jednak on sam najprawdopodobniej nigdy nie odważyłby się na udział w takim formacie. Zauważył, że w tego typu programach najważniejsze jest bycie osobą, bo widzowie mogą błyskawicznie wychwycić nieścisłości.

Muszę przyznać, że przy nagraniu finałowego odcinka to spotkanie z nimi twarzą w twarz było bardzo interesujące. Przyznam, że sam nie wiem, czy kiedykolwiek odważyłbym się na oczach widzów i kamer doświadczać takich sytuacji, jak poznawanie potencjalnej osoby do randkowania czy budowania dłuższej relacji. To naprawdę jest trudne i wymaga dużej odwagi, ale też szczerości. Zarówno widzowie, jak i wybierający tam panowie od razu wyłapują wszelkie próby udawania i to na dłuższą metę się nie udaje. Trzeba naprawdę być sobą

Życie prywatne Kacpra Kuszewskiego

Warto wspomnieć, że udział Kacpra Kuszewskiego w randkowym show zapewne odbiłby się szerokim echem w mediach, bowiem od lat jego życie osobiste budzi szereg domysłów i spekulacji. Aktor jak lew strzeże tej sfery i nie reagował nawet na plotki dotyczące jego orientacji. Konsekwentnie nie komentuje szczególnie życia miłosnego, dlatego nadal nie ma pewności, czy jego serce w ogóle jest zajęte.

