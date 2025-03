Laura Łącz to znana polska aktorka, którą fani mogą kojarzyć m.in. z takich produkcji jak: "Matki, żony i kochanki", "Polskie drogi" czy "Kontrakt". Największy rozgłos przyniosła jej jednak rola uwielbianej Gabrieli w "Klanie". Aktorka cieszy się uznaniem w oczach Polaków, których przyzwyczaiła do tego, że niewiele mówi o swoim życiu osobistym. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek, wspominając o... wypadku!

Laura Łącz z "Klanu" miała wypadek

Laura Łącz, aktorka od lat związana z serialem „Klan”, dopiero teraz wyznała, że miała poważny wypadek. Do zdarzenia doszło po występie w domu kultury, gdzie aktorka brała udział w wydarzeniu artystycznym. Po zakończonym występie niefortunnie upadła, co doprowadziło do złamania prawej ręki oraz nogi. W rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że uraz był na tyle poważny, iż konieczna była interwencja medyczna i rozpoczęcie rehabilitacji. Aktorka przeszła odpowiednie leczenie i pomimo trudności zdecydowała się nie przerywać pracy zawodowej.

Zupełny przypadek. Ale nie będę się nad tym rozwodzić, bo nie lubię się nad sobą użalać. Jest już dobrze. Dbam o siebie - stwierdziła.

Po wypadku Laura Łącz przeszła leczenie, a następnie rozpoczęła proces rehabilitacji. Pomimo złamania prawej ręki i nogi, gwiazda nie zrezygnowała z aktywności zawodowej. Na planie serialu „Klan” pojawiała się nawet z opatrunkiem.

Laura Łącz pojawi się w "Tańcu z gwiazdami"?

Aktorka została również zapytana o "Taniec z gwiazdami", które jak wiadomo, jeszcze w tym roku wystartuje z kolejną edycją. Laura Łącz podkreśliła jednak, że nawet bez tego urazu nie zdecydowałaby się na udział w programie. Jak zaznaczyła, intensywny tryb życia zawodowego oraz dbałość o zdrowie nie pozwalają jej na tego rodzaju aktywności.

Aktorka wprost przyznała, że taniec nie jest jej mocną stroną, a obecna sytuacja zdrowotna dodatkowo wyklucza jakiekolwiek intensywne fizyczne wyzwania.

Nie zgodziłabym się na udział z bardzo wielu powodów. Jednym z nich jest taki, że niedawno złamałam prawą nogę i rękę. (...) Temat ''Tańca z gwiazdami'' jest już za mną. Jeśli nie zdążyli mi go zaproponować w przeszłości, to już nie ma szans na mój udział. Przykro mi - przekazała stanowczo.

Imponująca kariera Laury Łącz

​Laura Łącz, urodzona 25 października 1954 roku w Warszawie, jest cenioną polską aktorką teatralną i filmową, a także pisarką. W 1977 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a następnie filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Debiut sceniczny Łącz miał miejsce 3 lutego 1978 roku w sztuce "Ballada Łomżyńska" Ernesta Brylla na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, z którym była związana do 2000 roku. Występowała również w Teatrze Telewizji, prezentując szeroki wachlarz ról.

Na dużym ekranie zadebiutowała w 1971 roku w filmie "Trochę nadziei". Później zagrała w takich produkcjach jak "Polskie drogi" (1976–1977), "Białe tango" (1981–1982) oraz "Kamienne tablice" (1983). Od 2002 roku wciela się w postać Gabrieli Wilczyńskiej w popularnym serialu "Klan", co przyniosło jej szeroką rozpoznawalność. W 1983 roku została laureatką Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, przyznawanej wyróżniającym się młodym aktorom.

