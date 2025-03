Życie Pauliny Koziejowskiej ostatnio nabrało tempa. Dziennikarka nie tylko planuje ślub z Maciejem Orłosiem, dla którego będzie to czwarty związek małżeński, ale także rozpoczęła nowy etap zawodowy. Niedawno ogłosiła, że dołączyła do zespołu TVP jako pogodynka w porannym programie. Jej debiutancka prognoza pogody miała miejsce w niedzielę, 2 marca.

Stan zdrowia i diagnoza lekarzy Pauliny Koziejowskiej

Paulina Koziejowska, znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, podczas pobytu w Austrii przeżyła prawdziwy koszmar. Jej narciarski zjazd zakończył się dramatycznym upadkiem. Wszystko wskazuje na to, że była to poważna kontuzja, ponieważ ratownicy natychmiast podjęli decyzję o przetransportowaniu jej na noszach do szpitala. Sytuacja wyglądała groźnie, a na miejscu interweniowały służby medyczne. Teraz na profilu Pauliny pojawiło się zdjęcie o kulach.

I po nartach - podpisała fotografię ukochana Orłosia.

Po dotarciu do szpitala lekarze postawili wstępną diagnozę – uraz więzadła. Chociaż kontuzja nie wymagała natychmiastowej operacji, może się okazać, że rehabilitacja będzie długotrwała. Tego typu urazy często wykluczają z aktywności fizycznej na długie miesiące.

Więzadło, nie wiem jeszcze jak poważny uraz - napisała w komentarzu pod swoim zdjęciem kontuzjowana.

Plany rehabilitacyjne Pauliny Koziejowskiej

Po tego typu urazach kluczowa jest odpowiednia rehabilitacja. Chociaż na ten moment nie podano dokładnego planu leczenia, można przypuszczać, że Paulinę czeka seria zabiegów mających na celu przywrócenie pełnej sprawności.

Eksperci podkreślają, że urazy więzadeł wymagają cierpliwości – powrót do normalnego funkcjonowania może potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Wpływ wypadku na karierę zawodową dziennikarki

Paulina Koziejowska jest aktywną postacią w świecie mediów. Czy wypadek wpłynie na jej zawodowe plany? Na ten moment nie wiadomo, czy kontuzja wymusi przerwę w jej pracy. Jeśli rehabilitacja potrwa długo, może być konieczna tymczasowa rezygnacja z niektórych obowiązków zawodowych.

Fani dziennikarki z pewnością liczą na jej szybki powrót do zdrowia. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami szybkiej rekonwalescencji.

Tak wyglądały początki związku Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek od początku budził spore zainteresowanie, głównie ze względu na różnicę wieku – Orłoś jest starszy od swojej narzeczonej o 23 lata. Mimo to para doskonale się dogaduje i nie ukrywa swojego uczucia przed światem.

Dziennikarka i prezenter znany z „Teleexpressu” zaczęli spotykać się w 2022 roku. Choć początkowo niechętnie dzielili się szczegółami swojej relacji, z czasem coraz częściej pojawiali się razem publicznie. W 2023 roku ogłosili zaręczyny, a Paulina z radością pokazała pierścionek, podkreślając, jak szczęśliwa jest u boku Macieja.

