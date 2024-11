Kilka godzin przed ostatnim odcinkiem "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata opublikowała niepokojący wpis, który mówi o zakończeniu pewnej przygody w jej życiu. Na jej słowa zareagowało wielu fanów programu, którzy już nie mogą się doczekać, by poznać decyzje uczestników. Bez wątpienia będzie to emocjonujący odcinek, na który czeka wiele osób. Czy uczestniczka show zdradziła zbyt wiele przed finałem? Sami zobaczcie!

Agnieszka ze "ŚOPW" nagle oznajmiła: "Coś się kończy, coś zaczyna"

Fani miłosnego hitu TVN właśnie dzisiaj otrzymają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania dotyczące uczestników 10. edycji show. To właśnie dziś na antenie TVN zostanie wyemitowany ostatni odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie mają już swoje podejrzenia co do wyników eksperymentu, ale program nieraz pokazał, że potrafi zaskoczyć. Niewiele osób wierzy, że relacja Agnieszki i Piotra czy Joanna i Kamil przetrwała, ale mają nadzieje, że Agata i Damian w końcu się dogadali. W ostatnim odcinku spina pomiędzy Agatą i Damianem ze "ŚOPW" wywołała sporo wątpliwości co do ich związki. Czy parze udało się w końcu dogadać?

Tuż przed ostatnim odcinkiem "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata postanowiła opublikować wpis, w którym oznajmiła, że to koniec pewnej przygody. Jak potoczą się jej losy z Damianem. Na to trzeba poczekać do dzisiejszego odcinka.

Coś się kończy i coś się zaczyna. Eksperyment dobiega końca. Dziś wyruszamy w ostatnią podróż ze ''Ślub od pierwszego wejrzenia''. Z kim się dziś widzimy przed telewizorami o 21.30 w TVN ? — napisała Agnieszka.

Pod wpisem uczestniczki show pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy już nie mogą się doczekać ostatniego odcinka. Wielu z internautów trzyma za nich kciuki, a inni nie mają wątpliwości, że para jest nadal razem.

Trzymałam za Was kciuki. Jak dla mnie byliście i jesteście najlepiej dobraną parą. Pozdrawiam

Czekam z niecierpliwością. Ale myślę, że jesteście razem szczęśliwi

Czekam z utęsknieniem na dzisiejszy odcinek

Chyba niechcący zdradziłaś...

Będę oglądać! Trzymam za Was kciuki — piszą internauci.

A wy myślicie, że Agata i Damian z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozostali w małżeństwie?

