Serialowe rewolucje w TVP. Dopiero co poinformowano, że jest szansa na powrót hitowej "rodzinki.pl" z udziałem m.in. Tomasza Karolaka i Małgorzaty Kożuchowskiej. Teraz w mediach pojawiły się wieści, że z anteny Telewizji Polskiej spada inna produkcja - mowa o równie popularnej "Leśniczówce"! Dlaczego? Chodzi o... pieniądze. Poznajcie szczegóły.

Portal wirtualnemedia.pl poinformował, że TVP zdecydowała się na zakończenie serialu "Leśniczówka", emitowanego od 2018 roku w TVP 1. Produkcja z udziałem m.in. Jolanty Fraszyńskiej, Marka Bukowskiego czy Marii Pakulnis na początku cieszyła się sporą oglądalnością, która wraz ze zmianami emisji, malała z sezonu na sezon. Średnia oglądalność w okresie sierpień-listopad w 2023 roku wynosiła zaledwie 486 tys. widzów, kiedy w grudniu 2022 roku, przed zmianami godziny emisji, było to ponad 1,09 mln. Portal podaje, że powodem zakończenia serialu są "zbyt wysokie koszty produkcji". Kiedy "Leśniczówka" zniknie więc z anteny na zawsze?

Zdjęcia do zakontraktowanych już odcinków się zaskoczyły - będą one emitowane w Jedynce do końca sezonu wiosennego, a potem jeszcze we wrześniu i październiku br.

Już ponad tydzień temu Jolanta Fraszyńska zamieściła dość wymowny post na swoim Instagramie, gdzie podziękowała ekipie za ostatni sezon:

Mam szczęście do ludzi. Mam szczęście do pięknych spotkań. Do pracy, którą tworzą wspaniałe Istoty Ludzkie. Do pracy, w której pomimo intensywnych trzynastu godzin na planie jest lekko, dowcipnie a twórczo. Do poranków, kiedy zanim wyjdziesz do pracy czujesz radość ze spotkania z tymi akurat ludźmi. Kiedy po prostu chce Ci się wyjść z domu przed 6 rano do pracy, do nich. Z tymi ludźmi tworzymy serial codzienny, więc bywa intensywnie. Jestem w tym projekcie od samego początku. Od 6 lat. Przerosła mnie moja Córka wspaniała @julia_kostow. Piękna młoda Kobieta i Aktorka GOTOWA.

napisała Fraszyńska