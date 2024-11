Wielki finał 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami, a niektórzy uczestnicy wciąż nie potrafią się porozumieć, mowa m.in. o Piotrze i Agacie. Ich burzliwa relacja zaskakuje widzów z odcinka na odcinek i wszystko wskazuje na to, że przed finałem nie ulegnie ona zmianie. Przed dzisiejszym odcinkiem uczestnik show opublikował zaskakujący wpis. Piotr przechodzi trudne chwile?

Piotr ze "ŚOPW" nagle oznajmił: "Zostawiasz mi jedynie słodki smak łez"

Piotr i Agata z 10. edycji "ŚOPW" odbywają kłótnie za kłótnią i chyba nikt nie ma już wątpliwości, że ich małżeństwo raczej nie ma szans na przetrwanie. Kolejna spina między Agatą i Piotrem ze "ŚOPW" nie jest już niczym nowym dla widzów. Małżeństwo kłóci się w każdym możliwym momencie - przy śniadaniu, w aucie, a nawet na wyjeździe. Ich konflikt trwa również w mediach społecznościowych, a uczestnik show nie hamuje się przed uszczypliwościami w kierunku swojej żony.

Od początku emisji odcinków Piotr był bardzo wylewny na swoim Instagramie, a niektórzy twierdzą nawet, że zdradzał za dużo. Widzowie już czekają z niecierpliwością na kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a po zwiastunach można stwierdzić, że atmosfera między małżonkami będzie bardzo napięta. Tuż przed dzisiejszym odcinkiem uczestnik show opublikował zdjęcie rozbitego serca z wymownym napisem. Myślicie, że może dotyczyć Agaty?

Zostawiasz mi jedynie słodki smak łez — czytamy na Instagramie Piotra.

Piotra i Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością na długo zostaną zapamiętani przez widzów. Jedni wspierają uczestnika, a drudzy uczestniczkę, a reszta z kolei twierdzi, że ich małżeństwo jest jednym wielkim nieporozumieniem. Pod ostatnim wpisem Piotra pojawiło się jednak kilka słów wsparcia.

Czasem i łzy są potrzebne, żeby było lepiej

Co nas nie zabije to nas wzmocni — piszą internauci.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Widzowie z niecierpliwością czekają na to, aż dowiedzą się, którym parom udało się pozostać w małżeństwie, a finał 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest już za rogiem. Do tej wszystko wskazuje na to, że największą szansę na miłość ma Agnieszka i Damian.

A wy oglądacie 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

