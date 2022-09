Małgorzata Rozenek nie płaci za wynajem nowej willi? Kto ponosi koszty?

Kuba Wojewódzki dzięki rubryce w "Polityce" przekazuje swoje poglądy na temat aktualnych wydarzeń w show-biznesie. W bieżącym numerze dziennikarz nabija się z nadmiernego zainteresowania życiem prywatnym Małgorzaty Rozenek . Coś nam się wydaje, że w ten sposób chce zareklamować odcinek, w którym gościła Perfekcyjna Pani Domu. Zobacz: Perfekcyjna Pani Domu wystąpi u Wojewódzkiego Według Wojewódzkiego nie powinno nikogo dziwić, że nowa gwiazda korzysta z pomocy sprzątczaki czy opiekunki. W końcu wiadomo, że w programie TVN wciela się tylko w powierzoną jej rolę. - To już nie jest skandal, to prawdziwa afera . Tabloidy wytropiły, ze Perfekcyjna Pani Domu, czyli Małgosia Rozenek, korzysta z pomocy domowej . Mało tego, ma także opiekunkę do dzieci. Była też na myjni i sama nie umyła samochodu . Jak tak dalej pójdzie, media wkrótce odkryją, że Piotr Fronczewski nie jest Panem Kleksem. Jedno jest pewne, bez względu na to ile osób zatrudnia Perfekcyjna Pani Domu, do swoich obowiązków podchodzi z wielkim zaangażowaniem: "Sześć lat dobierałam czcionkę do etykiet" . Małgorzata Rozenek w pięknej sesji dla magazynu "Viva!":