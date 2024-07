Inny problem, który ciężko jest zignorować, to podrażnienie okolic intymnych. Często na tyle dotkliwe, że utrudnia skoncentrowanie się na czymkolwiek innym. Mamy jednak dobrą wiadomość! Możesz go w łatwy sposób uniknąć. Jak to zrobić? Po pierwsze, pamiętaj o higienie okolic intymnych, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy skóra łatwiej się podrażnia. Unikaj perfumowanych kosmetyków. Noś bezszwową bieliznę wykonaną z oddychającej bawełny, pozbawioną koronek. Zainwestuj też w bezpieczne podpaski oraz wkładki higieniczne. Według badań, prawie co setna kobieta odczuwa podrażnienia w okolicy intymnej wywołane właśnie przez te produkty. Stosowane w wielu z nich kleje czy wybielacze mogą silnie drażnić skórę. Dlatego kluczem jest wybranie tych bezpiecznych i delikatnych.

Komfort przez cały rok

Aby czuć się naprawdę dobrze, zwracaj uwagę na to, jakie podpaski i wkładki wybierasz. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku wkładek, które nosisz przez większą część miesiąca. Dla zdrowia okolic intymnych zaleca się stosować naturalne materiały. Lepiej, aby nie zawierały lateksu, który nierzadko dodaje się do klasycznych wkładek i podpasek, a wiele osób ma na niego uczulenie.

Bella

Takie kryteria spełniają między innymi wkładki Bella Intima marki Bella. Ich okrywa jest wykonana z organicznej bawełny, pochodzącej z ekologicznych upraw. Wśród wkładek Bella Intima znajdziemy warianty zarówno bezzapachowe, jak i zapachowe (Intima Plus). Wszystkie wkładki są oddychające, co oznacza, że zapewniają swobodny przepływ powietrza, a także – testowane dermatologicznie. Ponieważ nie posiadają dodatków barwiących, są przyjazne skórze, a także środowisku. Kartonik, w który są zapakowane, pochodzi ze zrównoważonych zasobów leśnych.

Rozmiar ma znaczenie

Abyś mogła czuć się komfortowo przez okrągły miesiąc, liczy się nie tylko to, z czego została wykonana wkładka, ale też jej odpowiednie dopasowanie do rodzaju oraz rozmiaru bielizny. Bella Intima w swojej ofercie ma wkładki na wszystkie potrzeby.

W końcówce okresu idealnie sprawdzą się te o podwyższonej chłonności, jak Bella Intima Plus large. Jeśli szukasz czegoś większego, o wydłużonym kształcie, na przykład do fig, wybierz wkładki Bella Intima Plus extra long. Z kolei bardziej dyskretne i o odrobinę mniejszej chłonności będą wkładki Bella Intima Plus Normal. Jeśli potrzebujesz wkładek o standardowej chłonności, ale wydłużonym kształcie, zdecyduj się na Bella Intima Large – dzięki nim będziesz się czuła komfortowo nawet w obcisłej sukience. Natomiast jeśli potrzebujesz super cienkiej i niewidocznej ochrony, sięgnij po najdyskretniejsze z serii, Bella Intima Normal.

Adobe Stock

Wkładki odpowiednio dobrane do dnia cyklu oraz stylizacji, antyalergiczne i dobrze oddychające sprawią, że będziesz mogła w pełni skupić się na tym, co robisz, niezależnie od tego, czy ćwiczysz właśnie boks czy siedzisz bez ruchu w jednej pozycji za biurkiem. Zdrowe i bezpieczne wkładki takie jak Bella Intima ochronią twoje okolice intymnie przed jakimkolwiek podrażnieniem.

Materiał powstał z udziałem marki Bella