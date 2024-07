Lara Gessler od lat prowadzi jedną z najpopularniejszych cukierni w Polsce - mowa oczywiście o "Słodki Słony" na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Co roku w mediach sensację wzbudzają poszczególne ceny niektórych wypieków, zwłaszcza pączków na "tłusty czwartek" - w tym sezonie za sztukę trzeba było zapłacić 18 zł. Skąd taka kwota? Czy klienci coraz bardziej zwracają uwagę na ceny?

W rozmowie z Party.pl Lara Gessler przyznaje, że ogromny wpływ na prowadzenie cukierni ma oczywiście wysoka inflacja - jednocześnie zaznacza, że ceny w jej lokalu nie rosną proporcjonalnie:

Inflacja wpływa fatalnie, bo koszty są ogromne. My cen nie podnosimy. Plusem jest to, że w kryzysowych sytuacjach ludzie sięgają po cukier i jest to jakieś pocieszenie, ale widać wycięcie klasy średniej... - tłumaczy Lara.