Od kilku dni aferą "Pandora Gate", w której ujawnione zostają nowe fakty o mrocznej przeszłości polskich gwiazd YouTube, żyje niemal cały kraj. A co o całej sprawie sądzi Lara Gessler? W rozmowie z nami opowiedziała o swoim podejściu do "Pandora Gate".

Lara Gessler szczerze o "Pandora Gate"

Odkąd Sylwester Wardęga opublikował pierwszy materiał obciążający polskich YouTuber'ów, a następnie rekordy wyświetleń pobił film Konopskyy'ego, afera "Pandora Gate" jest na językach całego internetu. Sprawę komentują również polskie gwiazdy.

My zapytaliśmy Larę Gessler o to, czy ta sytuacja może być rodzajem nauczki dla polskich internautów i czy jest szansa na to, by w przyszłości w internecie znalazło się więcej miejsca na pozytywne treści. Córka Magdy Gessler pokusiła się o naprawdę obrazowe porównanie!

- Myślę, że internet jest jak woda i on zawsze znajdzie swoją drogę - i negatywne treści (działają - przyp. red.) dokładnie w ten sam sposób. Zostanie zamknięta jedna droga, będzie wymyślona jakaś inna - podsumowała Lara Gessler.

Stosunek Lary Gessler do obecności negatywnych treści w internecie wydaje się być nieco pesymistyczny. Czy tak jest naprawdę? Zobaczcie nasze video, by wysłuchać całej wypowiedzi restauratorki o "Pandora Gate"!

