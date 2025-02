Aleksander Sikora odpowiedział na swoim Instagramie na liczne pytania fanów. Oczywiście nie zabrakło tych o Małgorzatę Tomaszewską, z którą od lat jest łączony zarówno zawodowo, jak i prywatnie. W jednej chwili wszystko stało się jasne.

Aleksander Sikora wyjawił prawdę dot. Małgorzaty Tomaszewskiej

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska to jeden z najbardziej lubianych duetów telewizyjnych w Polsce. Przez lata współpracy w "Pytaniu na Śniadanie" stworzyli wyjątkową relację, która wykracza poza ramy zawodowe. Ich profesjonalizm, charyzma i naturalna chemia na ekranie sprawiły, że widzowie pokochali ich jako prowadzących poranny program Telewizji Polskiej. Teraz Aleksander Sikora zorganizował Q&A i odpowiedział na stwierdzenie fanki:

Małgosia Olek najlepszy duet. Szkoda, że już nie ma tego duetu

Spokojnie, jeszcze coś dla Was zrobimy! - odpowiedział natychmiast Sikora.

Ta wiadomość zapewne ucieszy fanów pary, którzy już nie mogą doczekać się szczegółów!

Relacja Sikory i Tomaszewskiej

Tomaszewska i Sikora byli jedną z par w programie "Pytanie na śniadanie". Niestety, w wyniku licznych zmian w TVP duet ten nie przetrwał próby czasu i zarówno Aleksander, jak i Małgorzata zakończyli współpracę z Telewizją Polską. Mimo wszystko relacja między Sikorą a Tomaszewską pozostała niezmienna. Prezenterzy często podkreślają swoją przyjaźń, dzieląc się wspólnymi zdjęciami i relacjami w mediach społecznościowych. Sikora został nawet ojcem chrzestnym syna Tomaszewskiej, Enzo.

W styczniu 2025 roku, z okazji urodzin Tomaszewskiej, Sikora złożył jej publiczne życzenia, sugerując możliwość przyszłej współpracy. W rozmowie z Show Newsem powiedział:

A co do zawodowego duetu… w przyrodzie są zjawiska, które wracają cyklicznie: deszcze meteorów, pełnia księżyca i duet Tomaszewska-Sikora. Przez nasz stały kontakt, prawdopodobieństwo zobaczenia nas gdzieś wspólnie jest dość wysokie.

Choć zawodowe drogi Aleksandra Sikory i Małgorzaty Tomaszewskiej się rozeszły, ich przyjaźń trwa nadal. Oboje rozwijają swoje kariery w nowych kierunkach, nie wykluczając możliwości ponownej współpracy w przyszłości.

Transfer Aleksandra Sikory do Polsatu

Aleksander Sikora, znany z prowadzenia programów w Telewizji Polskiej, takich jak "Pytanie na Śniadanie" oraz "The Voice of Poland", w lipcu 2024 roku oficjalnie dołączył do zespołu Telewizji Polsat. Jego debiut na antenie nowej stacji miał miejsce podczas Festiwalu Piękna 2024, gdzie współprowadził jubileuszową 35. Galę Miss Polski oraz konkursy Miss i Mister Supranational.

Po udanym debiucie Sikora został ogłoszony uczestnikiem 21. edycji popularnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", która pojawiła się w jesiennej ramówce Polsatu. Jego udział w programie spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno widzów, jak i krytyków.

Dodatkowo, od września 2024 roku, Aleksander Sikora zasilił grono reporterów porannego pasma "Halo tu Polsat". W programie specjalizuje się w tematyce show-biznesowej, dostarczając widzom najświeższych informacji ze świata rozrywki oraz przeprowadzając wywiady z gwiazdami. Fani czekają aż mężczyzna, weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami"!

