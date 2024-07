O późnej ciąży mówi się w przypadku kobiet, które zaszły w nią po raz pierwszy po 35. roku życia. Za optymalny czas na urodzenie pierwszego dziecka uważa się wiek od 20 do 30 lat, później zmniejsza się wydolność organizmu, obniża stężenie hormonów odpowiadających za utrzymanie ciąży. Z tego powodu ciąża po 35. roku życia, a tym bardziej po 40. obarczona jest większym ryzykiem poronienia i powikłań niż ciąża młodszych kobiet.

Jakie zagrożenia wiążą się z późną ciążą?

Po 40. roku życia zaczyna obniżać się stężenie progesteronu, hormonu, który odpowiada m.in. za utrzymanie ciąży. Stwarza to większe ryzyko poronienia niż w przypadku ciąży u młodszych kobiet.

Kobiety po czterdziestce na ogół mają też mniejszą wydolność fizyczną, a to sprawia, że tak duży wysiłek, jakim jest ciąża (zwłaszcza w ostatnich miesiącach), i poród mogą być dla ich organizmu ogromnym obciążeniem.

Siedzący tryb życia, stres i niezdrowa dieta mogą prowadzić do tego, że w wieku 40 lat kobieta ma większe skłonności do pewnych chorób, które utrudniają donoszenie ciąży i stwarzają poważne ryzyko powikłań zdrowotnych. Do takich chorób należą: nadciśnienie, cukrzyca typu II, otyłość.

U kobiet w tym wieku, które nie mają jeszcze dzieci i jest to ich pierwsza w życiu ciąża, w trakcie porodu mogą wystąpić problemy z rozwarciem szyjki macicy. Poród trwa wtedy dłużej, jest trudniejszy i bardziej wyczerpujący.

Komórki jajowe kobiet w wieku 40 lat częściej mają wady genetyczne niż komórki jajowe młodszych kobiet. Dziecko poczęte z takiej komórki narażone jest na wady chromosomalne, np. zespół Downa. Wystąpienie wad chromosomalnych zwiększa też ryzyko poronienia.

Po 40. roku życia kobieta jest w większym stopniu narażona na późną gestozę, czyli zatrucie ciążowe, objawiające się obrzękami ciała, zwiększonym wydalaniem białka i wysokim ciśnieniem. Gestoza może prowadzić nawet do rzucawki, czyli stanu drgawkowego..

Jak zwiększyć szanse na donoszenie późnej ciąży?

Choć późna ciąża stwarza większe ryzyko dla zdrowia matki i jej dziecka, wiele kobiet po czterdziestce rodzi zdrowe dzieci i same w pełni zdrowia cieszą się macierzyństwem. Kluczowa dla zminimalizowania ryzyka poronienie i powikłań jest współpraca z lekarzem prowadzącym ciążę, wykonywanie zleconych przez niego badań i przestrzeganie jego zaleceń.

Warto przed zajściem w ciążę zadbać o kondycję fizyczną i stosować zdrową, zrównoważoną dietę, bogatą w kwas foliowy, zrezygnować z palenia papierosów oraz picia alkoholu i ograniczyć spożycie cukru.