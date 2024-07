Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, zapada na nią coraz więcej osób. Dlatego tak ważne jest, by każdy znał objawy cukrzycy pierwszego i drugiego typu. Wczesne wykrycie tej choroby pozwala na uniknięcie groźnych powikłań.

Często lekceważy się badania kontrolne myśląc, że nie ma żadnych powodów do niepokoju. Niestety choroby takie jak cukrzyca mogą rozwijać się po cichu nie dając jednoznacznych objawów. Nieleczona cukrzyca może doprowadzić do neuropatii, dlatego tak istotne jest, by wykryć i zacząć ją leczyć w jak najwcześniejszym stadium.

Cukrzyca typu 1 – objawy

Dawniej nazywano ją cukrzycą młodzieńczą, ponieważ zaczyna rozwijać się w młodym wieku, zazwyczaj do 30 roku życia. Choruje na nią około 15% wszystkich cukrzyków.

Objawy cukrzycy typu 1 pojawiają się nagle i w ciągu kilku dni nasilają się. Należą do nich:

utrata wagi mimo dużego apetytu,

osłabienie, senność,

duże pragnienie – wypijanie nawet kilkunastu litrów wody,

częste oddawanie moczu – związane z uszkodzeniami nerek,

– związane z uszkodzeniami nerek, problemy ze wzrokiem – zamazane lub podwójne widzenie, spowodowane przenikaniem glukozy do soczewki i jej odkształcaniem.

Dodatkowo mogą wystąpić skurcze mięśni, uczucie kołatania serca, zakażenia grzybicze i bakteryjne. Jeśli mimo tych objawów osoba nie zgłosi się do lekarza, nasilające się objawy mogą doprowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, która objawia się wymiotami, nudnościami, odwodnieniem, wielomoczem, pragnieniem, oddechem Kussmaula (czyli powolnym i głębokim) i zaburzeniami świadomości.

Cukrzyca typu 2 – objawy

Na jej rozwój wpływa znacząco otyłość, jednak według danych WHO zwiększa się liczba zachorowań u osób w młodym wieku, które mają genetyczne predyspozycje do cukrzycy typu 2, cierpią na nadciśnienie tętnicze i podwyższony cholesterol. W początkowym okresie może niczym się nie objawiać oprócz podwyższonego cukru we krwi. Diagnoza często stawiana jest późno i przez przypadek.

Podstawowe objawy cukrzycy typu 2 to:

apatia, drażliwość,

nieostre widzenie,

duże pragnienie ,

, sucha swędząca skóra – szczególnie w okolicach intymnych,

wolne gojenie się ran,

łatwe powstawanie siniaków,

chudnięcie przy normalnym apetycie i diecie ,

, zapalenia skóry, pęcherza moczowego, dziąseł,

przewlekłe zapalenia pochwy u kobiet i zaburzenia erekcji u mężczyzn.

Brak diagnozy lub niestosowanie się do zaleceń lekarza może doprowadzić do poważnych komplikacji, w niektórych przypadkach nawet amputacji kończyn.

