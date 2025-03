Serial "M jak miłość" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 4 listopada 2000 roku i od lat przyciąga miliony widzów. Produkcja skupia się na losach rodziny Mostowiaków, których dramaty, miłości i tajemnice poruszają fanów. Teraz w serialu szykują się ogromne zmiany - Mateusz Mostowiak powraca do Grabiny, ale w nowej odsłonie!

"Nowy" Mateusz Mostowiak. Kto go zagra?

Serial "M jak miłość" szykuje ogromne zmiany dla widzów. Postać Mateusza Mostowiaka, znanego i lubianego przez fanów, powraca, ale tym razem nie zobaczymy go w znanym dotychczas wcieleniu. Krystian Domagała, który przez lata wcielał się w tę rolę, nie wraca na ekran. Jego miejsce zajmie Rafał Kowalski.

Zmiana aktora w jednej z ważniejszych ról serialu to spore zaskoczenie dla widzów. Krystian Domagała był związany z "M jak miłość" od najmłodszych lat, a grany przez niego Mateusz przeżył wiele wzlotów i upadków. Teraz jednak twórcy serialu zdecydowali się na wprowadzenie nowej twarzy.

Kim jest Rafał Kowalski? To on zagra "nowego" Mateusza

Rafał Kowalski to 28-letni absolwent łódzkiej "Filmówki" i choć dla wielu widzów może być nową twarzą, aktor ma już doświadczenie na "szklanym ekranie". Wcześniej pojawił się w takich produkcjach jak "Papiery na szczęście", "The Office PL" oraz "Kowalscy kontra Kowalscy".

Oprócz ról w popularnych serialach, Rafał Kowalski ma na swoim koncie również występy w teatrze oraz mniejszych produkcjach filmowych. Debiut Kowalskiego w kultowym serialu nastąpi w 1857. odcinku.

Powrót Mateusza Mostowiaka w odcinku 1857

Fani serialu długo czekali na ten moment. Po długiej nieobecności Mateusz Mostowiak wreszcie powraca do Grabiny. Jego losy były wielką zagadką - odszedł z serialu po dramatycznych wydarzeniach związanych z jego małżeństwem i wyjechał, zostawiając rodzinę. Teraz jego powrót może wywołać niemałe zamieszanie.

Mimo że Mateusz ma pojawić się w odcinku 1857, żaden z bohaterów nie zobaczy go osobiście. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna Barbara Mostowiak, która wyjaśni rodzinie, dlaczego nie będą mieli okazji go spotkać. Seniorka zdradzi, że Mateusz odwiedził Grabinę tylko na chwilę, ale szybko musiał wracać do swoich obowiązków. Barbara przyzna, że próbowała dowiedzieć się czegoś więcej, lecz jej wnuk zachowywał się wyjątkowo tajemniczo.

Czy nowy Mateusz Mostowiak zyska sympatię widzów? Jak przyjmą go fani serialu? To wszystko okaże się w nadchodzących odcinkach.

