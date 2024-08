Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" spodziewają się dziecka. Gwiazda Polsatu w ostatnim czasie wycofała się z mediów społecznościowych, by po kilku tygodniach pochwalić się ciążowym brzuszkiem. Internauci nie szczędzą gratulacji i przyznają:

Od razu wiedziałam, jak mówiłaś ze w tym roku nie będziesz w Love Island, gratulacje

Karolina Gilon jest w ciąży

Karolina Gilon jest w szczęśliwym związku z uczestnikiem "Love Island" - Mateuszem Świerczyńskim. Okazuje się, że ich związek właśnie wszedł na kolejny poziom, ponieważ niedługo zostaną rodzicami:

Dzięki Panie bocianie. Trafiłeś pod właściwy adres w idealnym czasie. A Ty...dawaj już do nas - napisała Karolina Gilon, prezentując ciążowy brzuszek.

Internauci cieszą się szczęściem zakochanych. Tak komentują ciążę Karoliny z "Love Island":

Gratulacje i dużo zdrówka dla Was

Tego chyba nikt się nie spodziewał, gratulacje

Ale pięknie, będziesz super mamą

Gratulacje!!! Dbajcie o siebie! Czeka Was przygoda życia

Aż mam ciarki, cudownie

O JEJU!!! Cudownie! Gratuluję z całego serca. Dużo zdrówka dla Was. Powodzenia, trzymam za Was mocno kciuki.

Jakiś czas temu Karolina Gilon zaniepokoiła fanów smutnym nagraniem, na którym przyznała, że znika z mediów społecznościowych, by zając się swoją psychiką. Zapłakana, zwróciła się do fanów słowami: "Jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, przestymulowana, przebodźcowana. Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem, potrzebuję zająć się swoją psychiką. To jest właśnie ten moment, w którym ja bardzo potrzebuję odpocząć". Pod jej adresem fani nie szczędzili pokrzepiających komentarzy.

Przerwa od social mediów dobiegła końca, a Karolina Gilon zaskoczyła obserwujących niesamowitą niespodzianką. Okazuje się, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Postanowiła oficjalnie podzielić się swoim szczęściem i zaprezentowała ciążowy brzuszek. Przy okazji pokazała kilka uroczych chwil wraz z Mateuszem Świerczyńskim, gdzie widać jak cieszą się z faktu, że niedługo zostaną rodzicami. Ogromne gratulacje!

