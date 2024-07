Mówiąc rodzicom o ciąży, bądź spokojna, rzeczowo i konkretnie przedstaw swoje zdanie. Pozwól wyrazić im swoje emocje. Daj im czas na oswojenie z sytuacją.

Reklama

Zanim powiesz rodzicom o ciąży, przygotuj się do rozmowy

Rodzice reagują w różny sposób, dlatego trudno o receptę, w jaki sposób przeprowadzić taką rozmowę. Możemy ci jedynie podpowiedzieć, na co powinnaś zwrócić uwagę i jak się do niej przygotować.

1. Znajdź odpowiednie słowa – zastanów się, co chcesz powiedzieć swoim rodzicom i w jaki sposób. Sama rozmowa może być dla ciebie bardzo stresująca, dlatego lepiej wcześniej przygotować sobie słowa, jakich chcesz użyć. Jeśli spodziewasz się, że może to nie być najlepsza nowina dla twoich rodziców, nie nastawiaj ich, mówiąc o wspaniałej niespodziance. Nie bagatelizuj, ale i nie demonizuj.

Zobacz także

2. Wybierz odpowiedni moment – oglądanie telewizji czy zbieranie się do wyjścia to nie jest dobry moment na to, by powiedzieć o ciąży rodzicom. Wybierz czas, kiedy żadne z was się nigdzie nie spieszy i możecie usiąść, skupić się i poświęcić sobie uwagę.

3. Zastanów się, jak mogą zareagować – różni ludzie w różny sposób reagują, niektórzy milczeniem, inni krzykiem, a jeszcze inni... wybuchem radości. Weź poprawkę na to, jaki mają temperament i czego możesz się spodziewać, ale nie traktuj tego jako pewnik.

4. Zastanów się, o co mogą cię zapytać – niektórzy rodzice najpierw zechcą ochłonąć, a inni od razu przejdą do konkretów. Spróbuj sobie odpowiedzieć na pytania, które mogą zadać.

Mogą cię zapytać o to:

kim jest ojciec dziecka,

czy uzna dziecko,

czy weźmiecie ślub,

co na to jego rodzice,

co teraz chcesz zrobić,

co ze szkołą/studiami,

kiedy do tego doszło,

jak długo współżyjesz.

Jak powiedzieć rodzicom o ciąży – samej czy z chłopakiem?

Przemyśl też to, czy nie potrzebujesz podczas tej rozmowy wsparcia drugiej osoby. Może najpierw podziel się tą wiadomością z innym członkiem rodziny, który przyjmie wiadomość spokojniej i będzie cię wspierał w tym trudnym momencie. Może to być ciocia lub babcia. A może wolisz najpierw powiedzieć mamie, a potem razem przekażecie wiadomość tacie?

Może też być razem z tobą ojciec dziecka, który powie o waszych planach – musicie jednak nastawić się na to, że podczas rozmowy to właśnie on może zostać obarczony całą winą i pogawędka nie będzie należała do najmilszych. Jednak na pewno dla rodziców ważne będzie to, że wspiera cię w tej chwili i poczuwa się do odpowiedzialności. Nawet jeśli nie docenią tego podczas pierwszej rozmowy, zrobią to później.

Podczas rozmowy spróbuj zachować zimną krew

Podczas rozmowy pozwól rodzicom wyrazić to, co czują i myślą. Spróbuj jednak zachować zimną krew – nie kłóć się z nimi, nie prowokuj awantury, ani też nie daj się w nią wciągnąć. Zamiast tego powiedz im także o swoich uczuciach. To da im czas na ochłonięcie, ale także pozwoli lepiej zrozumieć stan, w jakim teraz jesteś: „wiem, że nie tego chcieliście dla mnie”, „czuję, że was zawiodłam” czy „nie chciałam was zawieść”. Mów po prostu szczerze i prosto z serca.

Kiedy powiedzieć o ciąży rodzicom?

Najlepiej jak najwcześniej – powinnaś przez cały okres ciąży dbać o siebie, a rodzice na pewno ci w tym pomogą. Musisz odżywiać się prawidłowo i chodzić na badania okresowe, co może być trudne bez ich wsparcia. Może się też zdarzyć, czego nikomu nie życzymy, że pojawią się jakieś komplikacje w ciąży i rodzice dowiedzą się o twoim stanie dopiero wioząc cię do szpitala.

Jestem w ciąży – rodzice mnie zabiją!

Owszem, przygotuj się, że mogą się zdenerwować, ale nie powtarzaj sobie ciągle „jestem w ciąży, rodzice mnie zabiją!”. Nie, nie zabiją – tego możesz być pewna. Mogą być zdenerwowani i zaskoczeni, szczególnie na początku, ale to wciąż twoi rodzice, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej. Być może inaczej wyobrażali sobie przyjście na świat pierwszego wnuka, ale to nie musi oznaczać, że nie dopuszczą do siebie żadnej innej opcji. Po prostu daj im czas – tak samo, jak ty oswajałaś się z myślą o ciąży, tak samo i oni muszą przez to przejść.

Nieplanowana ciąża w młodym wieku całkiem zmieni twoje życie, choć tak naprawdę nieważne czy jesteś w ciąży mając 16, 18, czy 28 lat. To zawsze ogromna zmiana, z którą trzeba się oswoić.