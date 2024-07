Stosunek przerywany jako metoda antykoncepcji ma niską skuteczność nie tylko przez brak refleksu partnera, ale i dlatego, że ciąża przez preejakulat jest możliwa.

Ryzyko zajścia w ciążę przez preejakulat jest różne w zależności od uwarunkowań indywidualnych organizmu – preejakulat nie u wszystkich mężczyzn zawiera zdolne do zapłodnienia plemniki.

Ryzyko zajścia w ciążę przez preejakulat zależy od partnera

Badania przeprowadzone przez Stephena Killicka, Christine Leary, Jamesa Trussella oraz Katherine Guthrie wykazały, że nie zawsze w preejakulacie znajdują się plemniki zdolne do zapłodnienia komórki jajowej. Zaledwie 41% próbek zawierało plemniki, a 37% poddanych analizie próbek zawierało ruchliwe plemniki, które mogłyby doprowadzić do ciąży. To, czy w preejakulacie znajdą się plemniki i czy dojdzie do ciąży, zależy m.in. od indywidualnych uwarunkowań organizmu, a także od tego, czy wcześniej tego dnia nastąpił wytrysk – wówczas ryzyko rośnie. Rolą preejakulatu jest oczyszczenie plemnikom drogi do wyjścia i zobojętnienie kwasowego środowiska, które szkodzi nasieniu. Jeśli wcześniej danego dnia doszło do wytrysku, żywe plemniki mogą znajdować się w cewce i zostaną uwolnione z preejakulatem.

Stosunek przerywany jako metoda antykoncepcji – ciąża przez preejakulat

Zależność - preejakulat a ciąża - istnieje i nie jest abstrakcyjna, co udowadnia liczba poczęć wśród par korzystających ze stosunku przerywanego jako metody antykoncepcji. Nawet jeśli partner wykaże się refleksem i wysunie członek przed wytryskiem, chwilę wcześniej w pochwie mógł zostać uwolniony preejakulat zawierający plemniki zdolne do zapłodnienia. Wskaźnik Pearla określający skuteczność antykoncepcji dla stosunku przerywanego to 10 do 20 – dla tylu par na 1000 stosujących tę metodę okazała się ona nieskuteczna.

