Znana i lubiana para influencerów właśnie ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka! Co ciekawe, 23-letni wokalista w przeszłości był partnerem Sylwii Przybysz, która dziś również jest szczęśliwą żoną i mamą. Internauci już od pewnego czasu podejrzewali, że ukochana artysty jest w ciąży.

Reklama

Artur Sikorski i Oliwia Misztal spodziewają się dziecka

Artur Sikorski to obiecujący wokalista młodego pokolenia. W przeszłości sporo mówiło się o jego związku z Sylwią Przybysz, jednak dziś oboje są szczęśliwi u boku innych partnerów. Ona spełnia się jako żona Jana Dąbrowskiego i mama trzech córek, z kolei Artur od dłuższego czasu spotyka się z influencerką Oliwią Misztal.

Co ciekawe, para już jakiś czas temu się zaręczyła, a obecnie chętnie relacjonują w sieci remont własnego mieszkania. Okazuje się jednak, że nowe miejsce do życia to nie jedyne rewolucje w ich życiu, co zresztą fani od niedawna podejrzewali. 8 sierpnia zakochani dumnie obwieścili, że spodziewają się pierwszego dziecka!

Oliwia Misztal, Artur Sikorski Instagram@oliwia_misztal

Oliwia i Artur zamieścili z tej okazji na Instagramie fotki z uroczej sesji zdjęciowej, na których 24-latka eksponuje wyraźnie już zaokrąglony ciążowy brzuszek. Oczywiście na gratulacje nie musieli wcale długo czekać, a mnóstwo ciepłych słów zostawiła pod postem również cała śmietanka influencerów.

O matko, o matko! Cudownie, gratuluję! Buziaki dla Was!

Gratulacje!

Wiedziałam!! Gratulacje

Piękny czas przed Wami! Dużo szczęścia

Oliwia i Artur chętnie dzielą się swoim życiem w sieci, dlatego już nie możemy doczekać się, aż pokażą pierwsze urywki z kompletowania wyprawki.

Zobacz także

Również i my przysyłamy im gratulacje!

Reklama

Zobacz także: Wielka radość w domu Dąbrowskich: "Aaaa!!! Nie mogę się doczekać"