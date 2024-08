Historia Doroty i Waldemara poruszyła fanów programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo wydawało się, że nie zbudują trwałej relacji, dziś są szczęśliwi i spodziewają się dziecka! W rozmowie z Party.pl zdradzili, czy ciąża była planowana i w jaki sposób rolnik się o niej dowiedział.

Tak Dorota z "Rolnik szuka żony" poinformowała Waldemara o ciąży

Poznali się za sprawą show "Rolnik szuka żony" i początkowo raczej nie rokowali najlepiej na udany związek. Fani byli pewni, że Waldemar zbuduje relację z Ewą i rzeczywiście do samego końca na to wyglądało. Finalnie jednak okazało się, że to do Doroty poczuł coś więcej! Od tamtej pory para rozwija swój związek, a ich rodzina niebawem się powiększy!

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się bowiem, że Dorota i Waldemar spodziewają się dziecka, a dokładniej dziewczynki! Jeszcze przed porodem udało nam się z nimi porozmawiać i dopytać m.in. o szczegóły związane z tak poważną rewolucją, jaka ich czeka. Specjalnie dla Party Dorota zdradziła także, w jaki sposób poinformowała ukochanego o ciąży. Okazało się, że chciała to zrobić w wyjątkowym momencie, dlatego wybrała na ten dzień Walentynki!

To było bardzo przyjemne (uczucie - przyp. red.). Lepszego prezentu na Walentynki chyba nie mogę sobie wyobrazić - wyznał nam Waldemar.

Dorota przyznała także, że ciąża nie była planowana, dlatego dla Waldemara była to tym większa niespodzianka. A jak rolnik zareagował na wieść, że będzie to wymarzona przez niego córeczka? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

