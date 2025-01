Księżna Kate odwiedziła szpital The Royal Marsden w Londynie, w którym dokładnie rok temu rozpoczęła swoje leczenie. Podczas swojej wizyty miała okazję do krótkiego przemówienia i wsparcia innych pacjentów z oddziału onkologicznego. Jej słowa poruszyły wszystkich obecnych, a także jej fanów.

Księżna Kate Middleton przez ostatni rok walczyła z nowotworem i nie pełniła żadnych obowiązków. Sporadycznie pokazywała się na większych wydarzeniach, w których brała udział reszta członków rodziny królewskiej, jednak nie zabierała wówczas głosu. Teraz odwiedziła szpital, w którym przez ostatni czas przebywała bardzo często i nawet pokusiła się o przemowę i słowa wsparcia dla innych pacjentów oddziału onkologicznego. Opowiedziała, z jakimi skutkami ubocznymi należy się liczyć przystępując do leczenia.

Co więcej, księżna Kate wydała oświadczenie w mediach społeczościowych, w którym okazała wielką wdzięczność dla personelu szpitala The Royal Marsden":

Chciałam skorzystać z okazji, aby podziękować The Royal Marsden za tak dobrą opiekę nade mną w ciągu ostatniego roku. Moje serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy w tajemnicy towarzyszyli Williamowi i mnie, gdy przechodziliśmy przez to wszystko. Nie moglibyśmy prosić o więcej. Opieka i porady, które otrzymywaliśmy przez cały czas, gdy byłam pacjentką, były wyjątkowe

Dodatkowo, księżna Kate poinformowała fanów, że objęła współpatronat nad placówką:

W swoim oświadczeniu księżna Kate Middleton wyjawiła, jak wygląda jej obecny stan zdrowia. Okazuje się, że ulubienica Brytyjczyków czuje się znacznie lepiej i zaczyna wracać do pełni sił. To wspaniała informacja dla wszystkich fanów rodziny królewskiej.

To ulga być teraz w remisji i koncentrować się na powrocie do zdrowia. Jak każdy wie, kto doświadczył diagnozy raka, przystosowanie się do nowej normalności wymaga czasu. Nie mogę się jednak doczekać satysfakcjonującego roku. Jest na co czekać. Dziękuję wszystkim za nieustające wsparcie

- zakończyła Kate.