W przeszłości Izabella Scorupco była związana z takimi mężczyznami jak Mariusz Czerkawski czy Jeffrey Reymond. W 2019 roku gwiazda znów dała sobie szansę na miłość i poślubiła Karla Rosengrena. Para postawiła na kameralną imprezę, ale kreacja Scorupco w odcieniu pudrowego różu zrobiła furorę w sieci. Co wiemy o ukochanym aktorki? To zagraniczny milioner, który robi zawrotną karierę w branży biznesowej.

Początkowo Izabella Scorupco nie chwaliła się w mediach nowym partnerem. Pytana o życie uczuciowe była bardzo ostrożna i wolała zostawiać niedopowiedzenia. Z czasem okazało się, że jej serce podbił Karl Rosengren – szwedzki milioner. Mężczyzna prowadzi firmę zajmującą się produkcją gier komputerowych. Przedsiębiorstwo posiada czołową platformę do gry w pokera w Chinach. Parę dzieli niewielka różnica wieku.

W moim życiu pojawiła się wyjątkowa osoba. To świeża sprawa, więc pozwolę sobie nie mówić na razie nic więcej. Czasami czujesz, że to jest właśnie to. Staram się żyć teraźniejszością. To, co się teraz dzieje w moim życiu, jest wspaniałe. Nie myślę o tym, co będzie dalej

– zdradziła Scorupco na łamach szwedzkiego tabloidu „Aftonbladet”.