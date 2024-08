Michał Danilczuk w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" zachwycił swoimi ruchami w duecie z Julią Kuczyńską "Maffaschion". Para doszła do finału, w którym zajęła trzecie miejsce. Taniec w życiu Danilczuka w przeszłości łączył się również z życiem uczuciowym.

Michał Danilczuk związany był z aktualną tancerką "Tańca z Gwiazdami"

Michał Danilczuk od dziecka taniec ma we krwi. 32-latek ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Rozpoznawalność zyskał dzięki wygranej w drugim sezonie konkursu "BBC One The Greatest Dancer". Szerokiej publiczności dał się poznać przede wszystkim w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami". Tancerz występował nie tylko w polskiej edycji programu. W przeszłości zagościł również na parkiecie irlandzkiej wersji "TzG", w której dwukrotnie był finalistą.

W przeszłości Danilczuk do finału dotarł również, tworząc pierwszy raz w polskiej wersji show parę jednopłciową. Zatańczył z uczestnikiem programu "Prince Charming" - Jackiem Jelonkiem.

Zastanawiałem się, czy sam zostanę odebrany jako homoseksualista, i czy ludzie na ulicy będą mnie wytykać palcami. Ale w Anglii to był wielki sukces. A dla mojego przyjaciela, któremu pomagałem z choreografią, program okazał się trampolina do sukcesu i przyniósł wiele nagród, nie tylko tanecznych, ale też tych przyznawanych przez społeczność LGBTQ. Wierzyłem, że będzie dobrze, bo miałem pomysł, jak to zrobić. A poza tym lubię ryzyko i wyzwania - wyjawił w rozmowie z Vivą.

Co wiemy o życiu prywatnym Danilczuka? Aktualnie oficjalnie nie przyznaje się do bycia w żadnym związku. W przeszłości natomiast związany był z piękną tancerką - Jowitą Przystał. W 2014 roku Danilczuk i Przystał wzięli udział w "You Can Dance", a następnie w show "Mam talent!". Para podczas trwania związku przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Wspólna pasja i miłość do tańca w 2020 roku zaprowadziły ich do programu "The Greatest Dancer", gdzie tworząc duet, wygrali całe show.

Okazuje się, że para przez wiele lat w przeszłości tańczyła w programie "Jaka to melodia?" W 2020 roku podczas rozmowy w "Pytaniu na Śniadanie" Michał Danilczuk i Jowita Przystał wyjawili:

Chcielibyśmy bardzo wystąpić w 'Tańcu z Gwiazdami' w Anglii. To jest takie nasze wielkie marzenie, do którego dążymy.

Michał Danilczuk i Jowita Przystał związani byli ze sobą przez wiele lat. Niestety związek nie przetrwał próby czasu, a para wiosną 2022 roku się rozstała. Tancerka dostała propozycję tańca w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami", natomiast Danilczuk wrócił do Polski, gdzie również tańczy w tancznym show.

W 2022 roku Jowita Przystał u boku celebryty Hamzy Yassina zajęła pierwsze miejsce w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami".