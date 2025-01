Monika Brodka, uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek, po raz pierwszy publicznie odniosła się do swojego życia prywatnego. Za pośrednictwem Instagrama oficjalnie potwierdziła, że jest w związku z operatorem filmowym Mikołajem Sygudą. W swoim wpisie artystka nie tylko wyznała uczucia, ale również zwróciła się do partnera w bardzo osobisty sposób, co szybko przykuło uwagę jej fanów i mediów. Co jeszcze wiadomo o ukochanym Brodki?

Monika Brodka jest w związku z Mikołajem Sygudą

Monika Brodka, jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich artystek, w końcu potwierdziła, kto skradł jej serce. Na Instagramie zamieściła emocjonalny wpis, który wywołał lawinę komentarzy. Kim jest zatem ukochany wokalistki? Mikołaj Syguda to operator filmowy, którego działalność w branży artystycznej jest coraz bardziej doceniana. Jego współpraca z różnymi projektami filmowymi i fotograficznymi zyskała uznanie w środowisku. Jednak to związek z Moniką Brodką przyniósł mu rozgłos w mediach. Mikołaj Syguda, oprócz sukcesów zawodowych, wzbudził zainteresowanie jako osoba, która skradła serce jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek.

Monika Brodka zdecydowała się na wyjątkowy wpis pod adresem ukochanego, który - jak się okazuje - właśnie świętuje urodziny:

Wszystkiego najlepszego dla mojej miłości - napisała Monika Brodka.

Monika Brodka jest w ciąży

6 grudnia 2024 roku Monika Brodka ogłosiła, że jest w ciąży i spodziewa się pierwszego dziecka. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać było jej zaokrąglony brzuch, z podpisem: "A wy co dostaliście od Mikołaja?" Informacja ta spotkała się z licznymi gratulacjami od fanów i osób z branży muzycznej. Wygląda na to, że teraz Monika Brodka swoim wpisem potwierdziła, że to właśnie Mikołaj Syguda jest ojcem jej dziecka. Para postanowiła jednak nie zdradzać więcej szczegółów, pozostawiając tę sferę swojego życia w cieniu.

Kariera muzyczna Moniki Brodki

Monika Brodka, jedna z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych artystek polskiej sceny muzycznej, rozpoczęła swoją karierę w 2004 roku, wygrywając trzecią edycję programu "Idol". Jej debiutancki album "Album", wydany w 2004 roku, przyniósł jej uznanie i wprowadził na szczyty list przebojów w Polsce. Kolejne wydawnictwa, takie jak "Moje Piosenki" (2006), pokazały jej rozwój muzyczny i umiejętność łączenia różnych stylów. Przełomem w jej karierze okazał się album "Granda" (2010), który zyskał status multiplatynowej płyty i był szeroko chwalony za nowatorskie podejście do muzyki alternatywnej. Kolejne projekty, takie jak "Clashes" (2016) czy "Brut" (2021), udowodniły jej talent do eksperymentowania z gatunkami, od popu i folku poprock i elektronikę, co czyni Brodkę jedną z najbardziej cenionych artystek także na arenie międzynarodowej.

