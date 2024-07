Biały cukier doczekał się wielu niepochlebnych określeń: biała śmierć, spożywczy narkotyk, puste kalorie czy słodka trucizna. I jest wiele powodów, dla których biały (a właściwie nie tylko biały) cukier w diecie powinien być ograniczony do minimum. Cukier (biały, jak i brązowy) powoduje przyrost tkanki tłuszczowej i zaburza gospodarkę kwasowo-zasadową.

Cukier odkłada się w tkance tłuszczowej

Cukier jest produktem o wysokim indeksie glikemicznym. Oznacza to, że poziom stężenia glukozy we krwi po zjedzeniu cukru gwałtownie wzrasta. Trzustka w odpowiedzi na ten nagły wzrost zaczyna intensywnie wydzielać insulinę, której celem jest obniżenie stężenia glukozy. Zatem im gwałtowniej wzrasta we krwi stężenie glukozy, tym więcej wydzielanej jest insuliny i poziom glukozy ponownie spada – jest to tak zwana huśtawka glikemiczna. Cukier, który nie jest wykorzystany na bieżące wydatki energetyczne, magazynowany jest w wątrobie w postaci glikogenu. Jednak również wątroba ma pewne limity, a cała nadwyżka glikogenu musi być gdzieś zmagazynowana i jest odkładana w tkance tłuszczowej, powodując po prostu tycie.

Wpływ cukru na nastrój – dobry czy zły?

Zjedzenie słodkiego produktu faktycznie może poprawić nastrój, gdyż mózg, który odżywia się glukozą, dostaję dużą porcję energii. Ale jest to złudna i chwilowa zmiana, bo wraz ze spadkiem poziomu glukozy (która spada przecież szybko dzięki temu, że trzustka wydziela insulinę), spada również poziom serotoniny – tzw. hormonu szczęścia. Stąd chęć na sięgnięcie po kolejną porcję słodkiego „lepszego nastroju”. Można zatem powiedzieć, że cukier docelowo wpływa na obniżenie nastroju.

Cukier zaburza gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu

Cukier jest jednym z czynników wpływających na zakwaszenie organizmu. A skutki zakwaszenia odczuwalne są w całym organizmie. W układzie pokarmowym będą objawiać się np. problemami z trawieniem i częstymi wzdęciami. W układzie kostno-mięśniowym odczuwalne będą bóle mięśni i stawów, być może również kręgosłupa. Układ sercowo-naczyniowy narażony jest bardziej np. na udar krwotoczny. Ze strony układu nerwowego można spodziewać się problemów z koncentracją i zapamiętywaniem, a także przewlekłego zmęczenia, gdyż jednocześnie obniża się ogólna odporność organizmu.

Kolejnymi argumentami przemawiającymi za ograniczeniem cukru do minimum jest dbałość o wygląd skóry, włosów i paznokci, kondycję stanu uzębienia (próchnica) i o poziom libido, czyli pociągu seksualnego.