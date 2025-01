Fani polskich seriali w ostatnim czasie nie mogą narzekać na nudę. Na początku 2025 roku Netflix udostępnił odcinkową ekranizację powieści Jakuba Żulczyka „Wzgórze psów”. W pierwszym tygodniu stycznia inną rodzimą produkcję wypuścił Canal+. „Czarne stokrotki” to połączenie kryminału i sci-fi. Niektórzy porównują tytuł do znanych na całym świecie „Stranger Things” oraz „Dark”. Serial opowiada o geolożce Lenie, która wraca do rodzinnego Wałbrzycha, by zmierzyć się z niecodziennymi wydarzeniami związanymi z jej córką. Nastolatka, z którą od lat nie ma kontaktu, podejrzana jest o uprowadzenie kilkorga dzieci. Gdy policja bagatelizuje problem, bohaterka rozpoczyna własne śledztwo. Z czasem kolejne tropy prowadzą do szybów kopalni i na jaw wychodzi tajemnicza, budząca wątpliwości działalność lokalnej filantropki. Pojawia się też wątek tajemniczego stowarzyszenia, którego historia sięga czasów II wojny światowej. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy stajemy się świadkami nadprzyrodzonych zjawisk.

Jednym z wątków „Czarnych stokrotek” jest relacja Rafała Niecia oraz Luki. Romans wałbrzyskiego policjanta i Roma jest kłopotliwy dla konserwatywnej społeczności, dlatego mężczyźni muszą się ukrywać ze swoimi uczuciami. Widzowie mają okazję zobaczyć kilka naprawdę odważnych scen erotycznych granych przez Dawida Ogrodnika oraz Piotra Żurawskiego.

Na łamach serwisu serialowa.pl aktorzy opowiedzieli o tym, jak przebiegała praca na planie podczas tych wymagających scen. Padło pytanie, czy towarzyszył im koordynator intymności. Gwiazdy polskiego kina zwierzyły się też, czy granie scen erotycznych z osobą tej samej płci było „mniej stresujące”. Żurawski nie krył, że przy kobietach w takich momentach jest zdecydowanie bardziej spięty.

Ogrodnik zgodził się ze swoim serialowym partnerem i dodał, że to część aktorskiego zawodu, która w rzeczywistości jest całkowicie oderwana od życia osobistego. Stwierdził, że takie sceny traktuje jak każdy inny moment, gdy jest przed kamerą i pracuje.

Ja też się stresuję, ale tak samo jak Piotrek mam, że jest pewna robota do wykonania i po prostu my ją wykonujemy, bo to jest takie uczucie, że człowiek oddziela się tak naprawdę od siebie prywatnego. I robi to, bo ma pewne obrazy. Tak samo jak pracowaliśmy z koordynatorem, to też masz jakieś obrazy, jak coś powinno wyglądać. Ale też masz świadomość, że jeżeli dochodzisz do tego „ty prywatny”, to wiesz, że „ty prywatny” w takich sytuacjach zachowałbyś się zupełnie inaczej, więc my próbujemy się jakoś zmieścić w tym, jak to powinno wyglądać. I myślę, że w takich sytuacjach chcemy jak najszybciej to po prostu zrobić dobrze, żeby to było wiarygodne

– wyjaśnił Ogrodnik.