Program "Milionerzy" na antenie TVN napotyka na trudności. Jesienią 2024 roku emisja premierowych odcinków rozpoczęła się dopiero w listopadzie i trwała zaledwie sześć tygodni, co zaowocowało wyemitowaniem tylko 22 odcinków, podczas gdy wcześniejsze sezony liczyły ich znacznie więcej. Teraz z kolei do mediów dotarły niepokojące wieści na temat przyszłości programu.

Reklama

"Milionerzy" z mniejszą liczbą odcinków

Już pod koniec ubiegłego roku dało się zauważyć, że program "Milionerzy" został nieco zepchnięty na dalszy plan ramówki TVN. Teleturniej nie wystartował we wrześniu i przesunięto jego emisję dopiero na listopad. Wcześniej widzowie w paśmie teleturnieju mogli oglądać telenowelę dokumentalną „B&B Love”, którą emitowano do końca października. Tym samym jesienią 2024 roku wyemitowano tylko 22 odcinki "Milionerów", a przypomnijmy, że poprzednie sezony liczyły ich aż 42, a zdarzały się i takie, które miały ich ponad 50.

Co dalej z teleturniejem "Milionerzy"?

Teraz wszystko wskazuje na to, że widzowie znów nie zobaczą uwielbianego teleturnieju od razu na początku wiosennej ramówki 2025. Według informacji portalu WirtualneMedia.pl, pozostałe nagrane odcinki mogą zostać pokazane dopiero w maju 2025 roku. Co więcej, decyzja o realizacji kolejnego sezonu, który miałby trafić na antenę jesienią 2025 roku, jeszcze nie zapadła. Brak również informacji o planowanych castingach do nowych odcinków, co może sugerować niepewność co do przyszłości programu.

Jesienią pokazywano ,,Milionerów'' tylko przez sześć tygodni, wiosną program może wrócić na antenę dopiero w maju - będą to odcinki, których nie pokazano w poprzednim sezonie. (...) Decyzja dotycząca realizacji kolejnego sezonu, który miałby trafić na antenę TVN jesienią, jeszcze nie zapadła, choć wcześniej decydowano o tym zazwyczaj po trzech tygodniach emisji programu. Teraz umowy z produkcją wciąż brak - informuje portal Wirtualnemedia.pl

Lubicie program "Milionerzy"? Żałujecie, że nowe odcinki zobaczymy dopiero w maju, a dalsza przyszłość teleturnieju wydaje się być niepewna?

Reklama

Zobacz także: Tomasz Boruch został milionerem. Zdradził, na co wyda wygraną z "Milionerów"