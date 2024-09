Iwona Pavlović w rozmowie z mediami zdradziła, co usłyszała od Edwarda Miszczaka w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". W trakcie przerwy reklamowej dyrektor programowy Polsatu zdecydował się na krótką pogawędkę z jurorką, co uwiecznili fotoreporterzy. Teraz sama Iwona Pavlović ujawniła, jakie uwagi miał do niej Edward Miszczak. Głos w sprawie Iwony Pavlović zabrał również Rafał Maserak, który przed kamerą Party.pl zdradził, co powiedziała mu koleżanka z jury.

Iwona Pavlović ujawnia kulisy rozmowy z Edwardem Miszczakiem

Premierowy odcinek 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę widzowie mieli okazję zobaczyć pierwsze występy uczestników, którzy w najnowszym sezonie walczą o Kryształową Kulę. Jurorzy byli zachwyceni, padły nawet cztery "dziesiątki" dla Vanessy Aleksander. Świetnie poradziła sobie również Julia Żugaj, a Majka Jeżowska rozpaliła parkiet "Tańca z Gwiazdami". Na widowni nie zabrakło bliskich uczestników i fanów tanecznego show. W pierwszym rzędzie mogliśmy również zobaczyć Edwarda Miszczaka, który w trakcie jednej z przerw reklamowych zdecydował się na krótką rozmowę z Iwoną Pavlović. Teraz jurorka ujawniła, co usłyszała od dyrektora programowego... Czyżby Edward Miszczak był rozczarowany zbyt wysokimi notami od "Czarnej Mamby"?

Iwona Pavlović w rozmowie z Plejadą zdradziła, o co chodziło Edwardowi Miszczakowi. Jurorka zdecydowała się na szczere wyznanie!

My zawsze rozmawiamy ogólnie, tak naprawdę. Pan Edward zawsze chce, żebym była czarną mambą. Zresztą to on rzeczywiście jako pierwszy ileś lat temu odkrył moją osobę i tego się trzyma, więc czarna mamba ma być czarną mambą wyznała Iwona Pavlović.

Wydaje się, że Iwona Pavlović rzeczywiście dość wysoko oceniała uczestników w pierwszym odcinku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Rafał Maserak w rozmowie z Party.pl przyznał nawet, że sama jurorka była zaskoczona tym, jakie noty przyznawała gwiazdom.

Sama mi się przyznała później: ''wiesz co Rafał, chyba za wysokie noty dawałam dzisiaj''. Ale to jej wybór, ja robiłem to, co czułem i uważam, że oceniałem tak jak powinno być powiedział nam Rafał Maserak.

