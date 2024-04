Anita Sokołowska od samego początku show "Taniec z Gwiazdami" pokazuje, że nie ma sobie równych. Taniec i gra aktorka przeniesiona na parkiet programu zachwyca zarówno jury jak i widzów. Jak poradziła sobie tym razem?

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w tańcu nowoczesnym

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke tym razem cali na biało zatańczyli taniec współczesny. Porwali publikę i jury do wspólnego przeżywania tego wydarzenia i wyszło niesamowicie. Łzy same cisną się do oczu. Jury z zachwytu ledwie mogło wydobyć z siebie słowa. Na szczęście udało się i nie były to zwykłe słowa, lecz pełne podziwu dla pary numer 10.

Tu jest bardzo dużo dobrego tańca (...) Ja się bardzo wzruszyłam - wyjawiła Iwona Pavlović.

Nie bycie w schemacie jest cudowne - skomentował Tomasz Wygoda.

Anito wiesz co nas łączy obie jesteśmy na biało, ale ja już nigdy tak nie zatańczę - zachwyciła się Ewa Kasprzyk.

Ja jestem cały czas pod wrażeniem (...) Dla mnie to wszystko się zgadza - powiedział Rafał Masserak.

No i znowu to się stało! 40 punktów poleciało od jury dla Anity Sokołowskiej Jacke Jeschke. Do tej pory w dzisiejszym odcinku 4 dziesiątki zdobyła Roksana Węgiel i Michał Kassin i Anita Sokołowska i Jacek Jeschke.

Kolejny taniec Anita Sokołowska zatańczy ze swoim bratem Leszkiem. Już nie możemy się doczekać!

