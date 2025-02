Podczas finału nie zabrakło nie tylko finalistów ale również pozostałych uczestników "Farmy". Swoją chwilę w odcinku na żywo miał również Michał. Postanowił wykorzystać ją, by wytłumaczyć swoje zachowanie na "Farmie":

I wskazał również powód, dla którego tak było.

Bronisław Bandyk znany jako Bandi wygrał "Farmę 4". Jednak nie tylko on był gwiazdą finałowego odcinka. Show skradł także Surfer, który zdecydował się oświadczyć swojej dziewczynie tuż po finale. Swoje małe "wejścia" podczas finału transmitowanego na żywo ze studia Polsatu, miał także Michał. Nie jest tajemnicą, że Michałowi nieźle się oberwało w trakcie programu. Widzowie za złe mieli mu jego akcje na "Farmie". W finale postanowił się wytłumaczyć: