Roksana Węgiel, jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce, która spędziła tegoroczną Wigilię w gronie najbliższych. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia, na których towarzyszy jej mąż, Kevin Mglej, rodzice oraz młodsi bracia – 12-letni Maksymilian i 4-letni Tymoteusz. Rodzina celebrowała święta w domowym zaciszu, co nadało uroczystości ciepłego i kameralnego charakteru. Uwagę internautów przykuła również odważna stylizacja celebrytki.

Odmieniona Roxie pozuje w czarnej mini na tle choinki

Roksana Węgiel po raz kolejny zachwyciła fanów swoim gustem. Na tegoroczną Wigilię wybrała czarną, obcisłą sukienkę mini, która podkreślała jej sylwetkę. Do stylizacji dobrała eleganckie szpilki z charakterystyczną czerwoną podeszwą. Natomiast niektóre zagraniczne gwiazdy nieco bardziej zaszalały. Paris Hilton zapozowała na tle choinki ubrana tylko w kokardkę, co wywołało sporo emocji. Nasza polska wokalistka udowodniła jednak, że klasyka zawsze pozostaje w modzie, niezależnie od okazji. A jej stylizacja spotkała się z nieco większym entuzjazmem fanów. Co najważniejsze, artystka spędziła tegoroczną Wigilię w gronie najbliższych - męża Kevina Mgleja, rodziców i młodszych braci Maksymiliana i Tymoteusza.

Merry Christmas! – napisała Roksana Węgiel.

Zdjęcia, które Roksana opublikowała w swoich mediach społecznościowych, zostały zrobione na tle bogato udekorowanej świątecznej choinki. Każdy z członków rodziny wyglądał na zadowolonego, a atmosfera była przepełniona świąteczną radością. Wokalistka i jej bliscy pokazali, jak ważna jest rodzina w okresie świątecznym, co spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród jej fanów, którzy również zachwycali się stylizacją wokalistki.

Ale ty jesteś przepiękna …

Ślicznie wyglądasz. Wesołych Świąt

Również wesołych świąt Bożego Narodzenia dla ciebie Roxie i dla całej rodziny

Skojarzyłaś mi się z Panią z Adamsów z mamą Wednesday, przepiękna jesteś – piszą internauci.

Instagram @roxie_wegiel

Tegoroczna Wigilia w domu Roksany Węgiel była pełna rodzinnego ciepła i elegancji. Artystka, dzieląc się swoimi chwilami z bliskimi, przypomniała, jak istotne jest spędzanie tego wyjątkowego czasu z rodziną. Jej świąteczne zdjęcia szybko zdobyły popularność, zachwycając fanów zarówno atmosferą, jak i stylizacją.

A wam jak minęła tegoroczna Wigilia?

