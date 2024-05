W lipcu 2021 roku fani uniwersum Marvela doczekali się nowej, odrębnej historii jednej z superbohaterek – do kin weszła „Czarna Wdowa”. Obsada już przed premierą budziła duże oczekiwania widzów. Był to również pierwsza pełnometrażowa produkcja studia po dwóch latach przerwy. Jak wyszło? Niestety średnio.

Wydarzenia pokazane w „Czarnej Wdowie” rozgrywają się przed akcją „Avengers: Koniec gry” – tuż przed zniknięciem tytułowej bohaterki. W główną rolę wciela się oczywiście uwielbiana przez widzów Scarlett Johansson. W obsadzie blockbustera znalazły się również inne gwiazdy. Filmowa Czarna Wdowa dość wspomniała o pożegnaniu z rolą. W rozmowie z News.com.au gwiazda powiedziała, że „nie jest pewna”, czy kończy swoją przygodę.

„W pewnym sensie jestem gotowa (przyp. red. - pożegnać się), choć nie jestem jeszcze pewna”, powiedziała. „Trudno jest się pożegnać, ale moim zadaniem w pewnym momencie trzeba ruszyć dalej”.

Reżyserka Cate Shortland powiedziała RadioTimes.com , że Johansson jest „szczęśliwa” z powodu odejścia i zasugerowała, że ktoś inny mógłby przejąć jej postać w filmowej kontynuacji.

O możliwości kontynuacji „Czarnej Wdowy” powiedziała: „Myślę, że Scarlett opuszcza projekt naprawdę szczęśliwa, wiesz, i nie jest ostatnią, która odchodzi. Zdecydowała, że chce odejść. I nie sądzę, żeby teraz chciała się z tego wycofać”.

Poniżej prezentujemy obsadę "Czarnej Wdowy".

„Czarna Wdowa”: obsada produkcji Marvela

Jeśli chodzi o główną rolę w „Czarnej Wdowie”, obsada nie zaskakuje. Tytułową bohaterkę zagrała Scarlett Johansson. Aktorka wróciła do roli Natashy Romnaoff, by pokazać, jak wyglądała trudna przeszłość superbohaterki, która wychowała się w Rosji. Widzowie mogą zobaczyć, co działo się z nią, zanim dołączyła do Avengers i została agentką T.A.R.C.Z.Y.

Opowiadając o swojej decyzji o powrocie do roli Czarnej Wdowy w oddzielnym filmie po śmierci postaci w "Avengers: Koniec gry", Johansson powiedziała" Total Film": „Naszym celem było, aby (przyp. red. - fani) byli zadowoleni z całej historii. Wydawało mi się, że ludzie tego chcieli".

Johansson nie jest jedyną gwiazdą, która pojawia się w „Czarnej Wdowie”. W obsadzie znalazła się inna dobrze znana widzom aktorka. Mowa o Florence Pugh, którą fani mogli zobaczyć w takich filmach jak „Małe kobietki”, „Midsommar. W biały dzień”, „Oppenheimer”, „Nie martw się kochanie”, „Diuna: Część druga” czy miniserialu „Hawkeye”. W „Czarnej Wdowie” Pugh wciela się w rolę młodszej agentki, która w przeszłości była dla tytułowej bohaterki bliska jak siostra.

„(Przyp. red. - producent Kevin Feige) zdał sobie sprawę, że widzowie będą oczekiwać historii o pochodzeniu, więc oczywiście poszliśmy w przeciwnym kierunku. Nie wiedzieliśmy, jak wspaniała będzie Florence Pugh”, powiedziała reżyserka Cate Shortland.

„Wiedzieliśmy, że będzie świetna, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak. Scarlett powiedziała: «Och, przekazuję jej pałeczkę». To będzie napędzać kolejną kobiecą historię”, dodała.

Wiele wskazuje na to, że początkowo postać grana przez Pugh, czyli Yelena miała być postacią znacznie bardziej wrogo nastawioną do czarnej Wdowy. Jednak Johansson uznała, że to „wydawało się bardzo staroświeckie i niezbyt wiarygodne”. Ich stosunki się zmieniły i stały się bardziej siostrzane.

„To związek oparty na wspólnym doświadczeniu, wiedzy i siostrzeństwie”, powiedziała Johansson IGN. „A z tym wiąże się oczywiście wiele skomplikowanych uczuć. Nie wszystkie dobre, rozmyte, ale trzewne, prawdziwe, pełne. To bardzo wyjątkowy związek i naprawdę myślę, że dla wielu osób będzie bardzo wzruszający.”

Jeśli są wśród widzów „Czarnej Wdowy” fani „Stranger Things”, to podczas seansu czeka ich mały smaczek. W obsadzie filmu o superbohaterce znalazł się też David Harbour, czyli komendant Jim Hopper z miasteczka Hawkins w serialu Netfliksa. W produkcji Marvela aktor wcielił się w rolę Red Guardiana, Alexeia Shostakova. Postać to superżołnierz, stworzony przez Związek Radziecki w odpowiedzi na Kapitana Amerykę. W sieci pojawiły się nawet dość zabawne teorie internautów.

W programie "Jimmy Kimmel Live" powiedział gospodarzowi: „Chcieli, żebym zagrał faceta, który zaczyna w rosyjskim więzieniu. Krążą więc teorie spiskowe, jakoby Hopper pojechał do Rosji, a następnie założył supergarnitur i teraz jest Red Guardianem w filmie o Czarnej Wdowie”.

Aby rozróżnić te dwie postacie, które osiedliły się w Rosji, potrzebne było rozwiązanie. Harbor wyjaśnił: „Miałem długie włosy i brodę, byłem duży i pomyślałem: «Nie mogę być tym samym facetem z długimi włosami i brodą w tym samym więzieniu». Dlatego podjęto decyzję o wyłysieniu Hoppera w czwartym sezonie »Stranger Things«".

W obsadzie „Czarnej Wdowy” znalazła się też inna gwiazda wielkiego formatu, laureatka Oscara Rachel Weisz, znana z takich filmów jak „Faworyta”, „Kłamstwo”, „Wierny ogrodnik” czy „Nierozłączne”. Tu wcieliła się w postać Meliny Vostokoff, agentki z programu szkoleniowego Czarnej Wdowy. Mistrzyni walki wręcz i śmiertelnie niebezpieczna zabójczyni, staje się wrogiem głównej bohaterki.

Wśród aktorów drugoplanowych w obsadzie „Czarnej Wdowy” znajdziecie takie gwiazdy jak O. T. Fagbenle („Opowieść podręcznej”) w roli agenta T.A.R.C.Z.Y. Ricka Masona, Ray Winstone („Infiltracja”) w roli Dreykova, jednego z szefów programu szkoleniowego Czarnej Wdowy. W filmie zagrali również William Hurt („Historia przemocy”, „Wszystko za życie”) oraz Olivier Richters („Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”).

O czym jest „Czarna Wdowa”?

W „Czarnej Wdowie” Natasha konfrontuje się z mroczną przeszłością i musi powrócić do Rosji, gdzie wyszkolono ją na śmiertelnie niebezpieczną agentkę.

Johansson w wywiadzie dla GamesRadar określiła „Czarną Wdowę” jako „dramat rodzinny”, ponieważ jej bohaterka znów spotyka się z osobami, które miały wpływ na jej wychowanie.

„Myślę, że częścią geniuszu Kevina Feige'a jest to, że zawsze myśli o tym, czego fani oczekują od tych filmów, a potem daje im coś, o czym nawet nie marzyli”, powiedziała.

„Pomysł Natashy Romanoff w dramacie rodzinnym jest najmniej oczekiwaną rzeczą i musiałem się zastanowić, jak to będzie wyglądało, ponieważ nastąpiła tak duża zmiana", dodała.

Florence Pugh zgodziła się co do nastroju dramatu rodzinnego w filmie, mówiąc IGN , że „chodzi o… naszą rodzinę, skąd pochodzimy, o tym, jak jesteśmy zepsuci i jak to naprawiamy”.

Dodała: „Są jak ta wielka, szalona, głośna rosyjska rodzina. I bardzo się kochają”.

Zwiastun Czarnej Wdowy

"Czarna Wdowa": kim jest Taskmaster?

W swoim pierwszym solowym filmie Natasha Romanoff zmierzy się z klasycznym złoczyńcą Marvela, a mianowicie z ekspertką sztuk walki i bezwzględnym najemnikiem, Taskmasterem.

Obdarzony nadprzyrodzonym refleksem Taskmaster i fotograficzną pamięcią umie odtworzyć każdy ruch - wystarczy, że zobaczy go choć raz. Dzięki temu poznał mnóstwo stylów walki i stał się niezwykle niebezpiecznym wojownikiem.

W zwiastunach "Czarnej Wdowy" dały możemy zobaczyć Taskmastera, który dzierży tarczę podobnie jak Kapitan Ameryka i strzela z łuku jak Hawkeye.

Kim jest reżyserka „Czarnej Wdowy”, Cate Shortland?

Czarną Wdowę wyreżyserowała australijska reżyserka Cate Shortland, która wcześniej pracowała przy mniejszych niezależnych filmach, takich jak „Syndrom berliński”, „Salto” czy serialu „SMILF”.

Według doniesień studio Marvela mocno się napracowało, szukając odpowiedniego reżysera. Zanim producenci ogłosili Shortland, spotkali się z 65 innymi twórcami,

Scenariusz napisał Eric Pearson, który wcześniej był współautorem innego dzieła MCU, "Thor: Ragnarok".

