Listę powodów, dla których słodycze nie należą do zdrowych produktów, można by długo uzupełniać. Wysoko przetworzone słodycze pełne są substancji, które przyczyniają się do odkładania tkanki tłuszczowej, jak i rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Przykłady niezdrowych słodyczy i powody, dla których są niezdrowe

Słodycze, które w procesie przemysłowym zostają wysoko przetworzone i produkowane są na dużą skalę, do zdrowych nie należą. Wymienić tu należy wszelkiego rodzaju słodkie przekąski (cukierki, batony, wafelki, ciastka, nadziewane czekolady), jak również ciasta przemysłowe czy drożdżówki, o których obecność w sklepikach szkolnych toczyła się burzliwa dyskusja. Poniżej przynajmniej dwa powody, dla których można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nie są to zdrowe produkty:

Zawierają cukier i/lub syrop glukozowo-fruktozowy. Cukier i inne substancje słodzące wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu. Syrop glukozowo-fruktozowy uważany jest obecnie za jeden z głównych winowajców epidemii otyłości i cukrzycy . Producenci chętnie korzystają z niego nie tylko przy produkcji słodyczy, ale również soków, płatków śniadaniowych, jogurtów i wielu innych.

. Producenci chętnie korzystają z niego nie tylko przy produkcji słodyczy, ale również soków, płatków śniadaniowych, jogurtów i wielu innych. Zawierają utwardzone tłuszcze roślinne. A tłuszcze w takiej formie nie tylko nie mają żadnych zalet, ale powoduje szereg niekorzystnych konsekwencji, w tym odkładanie tkanki tłuszczowej. Podnoszą poziom cholesterolu LDL (złego cholesterolu), a obniżają stężenie cholesterolu HDL (dobrego cholesterolu). Tym samym przyczyniają się do rozwoju zmian miażdżycowych i zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.

Przykłady zdrowych przekąsek – czemu warto po nie sięgać

Za zdrowy, albo przynajmniej mniej szkodliwy słodycz można uznać taką przekąskę, która oprócz kalorii dostarcza wartościowych składników odżywczych. Jeśli zatem wybór padnie na przetworzony smakołyk, to zdrowiej będzie wybrać gorzką czekoladę, którą również należy jeść w umiarkowanych ilościach, ale dzięki wysokiej zawartości kakao ma ona dobry wpływ na organizm. W lecie lepiej niż po lody śmietankowe z polewą sięgnąć po sorbet owocowy, bo jest po pierwsze mniej kaloryczny, a po drugie zawiera witaminy i minerały z owoców. Na podgryzanie można wykorzystać orzechy, są co prawda kaloryczne, ale równocześnie są źródłem wielu cennych dla organizmu składników. Ochotę na słodycze można zaspokoić również za pomocą suszonych owoców (uwaga na środki konserwujące) – te, pomimo swojej kaloryczności, dostarczają wielu wartości. Również w domu można przyrządzić zdrowsze ciasto, gdyż wówczas jest możliwość kontroli jakości wykorzystanych do niego składników.

Im bardziej przetworzony słodycz, tym większe ryzyko, że organizm nie tylko nie dostanie wartościowych substancji odżywczych, ale otrzyma szereg szkodliwych dla niego składników.

