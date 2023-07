Anna Lewandowska opublikowała w sieci zaskakujące wideo. Z trudem opowiedziała o decyzjach, które musiała podjąć:

W trakcie mówienia przyznała, że w jej oczach "zakręciły się łzy". Nic dziwnego, temu poświęciła ostatnie lata swojego życia.

Anna Lewandowska wyznała, że intensywnie uczy się języka hiszpańskiego. Robi to nie tylko ze względu na chęć znajomości języka, w kraju w którym mieszka, ale również dlatego, że chciałaby rozwijać tam swoje biznesy. Chęć rozwoju czasami wiążę się z trudnymi decyzjami i rezygnacji z niektórych podjętych przez siebie zobowiązań. Żona Roberta Lewandowskiego zaskoczyła internautów nagraniem, w którym poinformowała ich o trudnych dla siebie zmianach związanych z życiem zawodowym:

Jak wiecie zawsze staram się inspirować was do zdrowego trybu życia ale także do rozwoju i podążania za własnymi marzeniami. Ja takie marzenia również mam, które chce realizować. Od momentu przeprowadzki do Barcelony marzę o tym, by rozwijać swoje firmy również tutaj. Intensywnie nad tym pracuję razem z moimi zespołami i w tym kierunku podjęłam ważne decyzje. Niełatwe, aż łezka w oku się kręci, ale przygoda z Healthy Center by Ann we wrześniu dobiega końca. Rozpoczynam teraz pracę nad nowym projektem, także trzymajcie kciuki. Natomiast, co chciałam podkreślić, zostawiam was pod bardzo dobrą opieką.