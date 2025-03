W najnowszym sezonie "Kanapowców" poznamy pięcioro młodych ludzi, których codzienne wybory doprowadziły ich do problemów zdrowotnych. Trener Krzysztof Ferenc stanie przed wyjątkowym wyzwaniem, starając się odmienić życie tych młodych ludzi, zmagających się z nadwagą i jej skutkami. Czy młodzi "Kanapowcy" porzucą swoje wygodne, ale niezdrowe nawyki? To okaże się już niebawem, a teraz poznajcie nowych uczestników show.

Uczestnicy nowej edycji "Kanapowców"

Pierwszym uczestnikiem show jest 19-letni Kacper, który pracuje w restauracji typu fast-food. Ma słabość do słodyczy i słodkich napojów, ale nie odmówi również dobrego spaghetti. Młody mężczyzna waży ponad 131 kilogramów i jest już na trzecim stopniu otyłości — czyli tym najwyższym. Sport jest mu obcy, ale nie odmówi sobie nocnej gry na komputerze.

Kolejnym uczestnikiem jest 20-letni Oskar, kierownik zmiany w restauracji. Najbliżej mu do kuchni śląskiej, uwielbia roladę z kluskami i modrą kapustę. Unika wielkich skupisk ludzi, by nie słyszeć przykrych komentarzy na swój temat. Uważa również, że otyłość ogranicza go w randkowaniu. Waży ponad 131 kilogramów i również jest na trzecim stopniu otyłości.

Oto nowe "Kanapowczynie"

Jedną z nowych uczestniczek show jest 21-letnia Paulina, która na co dzień pracuje w call-center. Młoda kobieta waży ponad 131 kilogramów. Paulina przyznała, że związku ze swoją nadwagą nosi tylko czarne ubrania, żeby wyglądać szczuplej. Uwielbia jeść pizzę i chętnie imprezuje, ale niestety nigdy nie była w związku. Dziewczyna uważa, że brak życiowego partnera jest spowodowany jej nadwagą.

Kolejną uczestniczką jest 22-letnia Klaudia, która jest managerką studia tatuażu. Młoda kobieta uwielbia słodycze w szczególności żelki i lody, a warzyw unika jak ognia. Uczestniczka show przyznała, że przerabia wszystkie swoje zdjęcia w mediach społecznościowych, ponieważ wstydzi się tego, jak wygląda. Jej uzależnieniem jest długie siedzenie na telefonie, które trwa nawet 12 godzin dziennie. Klaudia waży już ponad 93 kilogramy i jest na pierwszym stopniu otyłości.

Ostatnia uczestniczka to 19-letnia Nina, która jest kelnerką w barze. Młoda kobieta unika ruchu i nawet do sklepu w odległości 500m jeździ samochodem. Dzień zamiast od śniadania, rozpoczyna energetykiem. Uczestniczka show waży ponad 85 kilogramów i jest na pierwszym stopniu otyłości.

Kiedy premiera nowej edycji "Kanapowców?

​Nowy sezon programu "Kanapowcy" będzie miał premierę dzisiaj, 4 marca 2025 roku, o godzinie 22:00 na antenie TTV. W tej edycji udział wezmą młodzi ludzie w wieku od 18 do 22 lat, którzy pod okiem trenera Krzysztofa Ferenca będą walczyć o poprawę swojego zdrowia i stylu życia. Program będzie emitowany co tydzień, we wtorki o tej samej porze.

