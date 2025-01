"Żona dla Polaka" to nowa propozycja programowa TVP1, która przyciągnęła widzów swoją unikalną formułą. Program łączy elementy reality-show i telewizyjnych poszukiwań miłości. Bohaterowie, czterej polscy kawalerowie mieszkający w Chicago – Sebastian, Łukasz, Mariusz i Mateusz – wyruszają na emocjonującą podróż, by odnaleźć swoje przyszłe żony. A jak wypadło nowe show pod kątem oglądalności? Będziecie zaskoczeni!

"Żona dla Polaka" podbija serca widzów. Imponujący start nowego programu

Program "Żona dla Polaka" to unikalny reality-show, w którym czterej polscy kawalerowie z Chicago próbują odnaleźć miłość swojego życia. Widzowie mają okazję poznać różnorodne historie uczestników i zobaczyć, jak poszukiwania szczęścia wyglądają w obliczu codziennych wyzwań i osobistych marzeń. Dodatkowym atutem programu jest ciepły i dowcipny komentarz narratora, Kacpra Kuszewskiego, który dodaje opowieści lekkości i humoru, co doceniają widzowie - liczby mówią same za siebie.

Jak się okazuje, nowy program randkowy TVP1 "Żona dla Polaka" zadebiutował z sukcesem, gromadząc przed telewizorami średnio 1,11 mln widzów:

Trzy pierwsze odcinki reality-show zgromadziły przed telewizorami 1,07 mln widzów, co przełożyło się na 8,24 proc. udziału w grupie 4+ i 5,94 proc. w 16-59 - podały ''Wirtualne media''.

Co się wydarzyło w 3. odcinku "Żony dla Polaka"?

W trzecim odcinku programu uczestnicy starali się lepiej poznać swoje kandydatki, organizując różnorodne spotkania i wyzwania. Łukasz zaprosił kobiety do domu swojej siostry w Chicago, gdzie rozmowy o jego zaletach i wadach wywołały żywą dyskusję. Zazdrość między uczestniczkami była zauważalna, a Łukasz postanowił spędzić czas z każdą z nich. Mariusz natomiast zaplanował sportowe wyzwanie w sali bokserskiej, gdzie najbardziej zaangażowana okazała się Basia, robiąc na nim największe wrażenie.

Sebastian zmierzył się z wyzwaniem zagubionych bagaży uczestniczek i zabrał Agatę na zakupy, co wywołało mieszane uczucia u pozostałych kobiet, zwłaszcza u Andżeliki, która chciała więcej czasu sam na sam z bohaterem. Agata jasno wyraziła swoje oczekiwania wobec Sebastiana, grożąc wyjazdem, jeśli ich relacja nie nabierze tempa.

Mateusz zorganizował przejażdżkę quadem, która ujawniła różnice charakterów uczestniczek. Julia zaimponowała mu pasją do motoryzacji, ale brak chemii wciąż był problemem. Ostatecznie Mateusz postawił na Olę, choć jej dalsze losy w programie zostaną ujawnione w kolejnym odcinku.

Konflikty, emocje i kolejne decyzje uczestników sprawiają, że rywalizacja nabiera tempa. Oglądacie "Żonę dla Polaka"?

