Już jesienią na anteny największych stacji telewizyjnych powrócą uwielbiane przez widzów programy, a co za tym idzie, lada moment ruszą zdjęcia do nowych edycji. Jak wiadomo, po wielkich zmianach w TVP fani nie mieli pewności, kogo zobaczą wśród prowadzących w nowych odsłonach programów typu "The Voice...". Teraz jednak pojawiły się nowe informacje na ten temat i nie zabrakło wspaniałych wieści związanych z Martą Manowską!

Reklama

Wspaniałe wieści nt. Marty Manowskiej

Ostatnio głośno było na temat życia prywatnego prowadzącej "Rolnik szuka żony", a wszystko za sprawą plotek, że Marta Manowska jest zakochana. Sama zainteresowana jednak jak dotąd oficjalnie nie potwierdziła tych spekulacji, ale patrząc na jej najnowsze zdjęcia, które pojawiają się w sieci jedno jest pewne - prezenterka wygląda na naprawdę szczęśliwą! Teraz wszystko wskazuje na to, że gwiazda może mieć kolejne powody do radości.

Portal Plotek.pl dowiedział się właśnie, że Marta Manowska ponownie będzie prowadzącą "The Voice Senior"! W obliczu wielkich zmian i roszad, które w ostatnich miesiącach mają miejsce w Telewizji Polskiej, ciężko było przewidzieć, jak mogą potoczyć się losy prezenterki, ale na szczęście fani Marty Manowskiej mogą odetchnąć z ulgą. A kogo zobaczymy u jej boku? Według informacji w/w portalu, zamiast Rafała Brzozowskiego pojawi się... Robert Stockinger!

Instagram @martamanowska

Jak wiadomo, Martę Manowską ponownie zobaczymy też w roli prowadzącej "Rolnik szuka żony". Nagrania do 11. edycji randkowego hitu TVP1 już ruszyły i jesienią pojawią się nowe odcinki programu. Cieszycie się, że Martę Manowską ponownie zobaczymy w dwóch hitowych produkcjach TVP?

Reklama

Zobacz także: Marta Manowska przerwała milczenie. Jest deklaracja: "Kocham"

Zobacz także