Katarzyna Cichopek na dobre zadomowiła się w Polsacie. Teraz okazuje się, że program, w którym była prowadzącą ma powrócić na ekrany. Program "Moja mama i Twój tata" już niebawem będzie miał drugą edycję?

Jesienią ubiegłego roku na antenie Polsatu pojawiła się nowa produkcja rozrywkowa pt. "Moja mama i twój tata", prowadzona przez Katarzynę Cichopek. Program miał na celu przedstawienie życia samotnych rodziców, którzy próbowali znaleźć nową miłość, a wszystkiemu przyglądały się ich dzieci. Produkcja była szeroko komentowana, a jej nietuzinkowa formuła wzbudziła sporo emocji wśród widzów i mediów. Po zakończeniu programu produkcja postanowiła zrezygnować z formatu. Teraz okazuje się, że nastała pewna zmiana decyzji!

Ostatnio sam Edward Miszczak w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl przyznał, że chciałby, żeby program dla samotnych rodziców był kontynuowany.