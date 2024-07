Syrop glukozowo-fruktozowy daje słodki smak produktom, a tym samym doprowadza do przyjmowania dodatkowych pustych kalorii. Jego przyjmowanie przynosi wyłącznie negatywne skutki.

Czym jest syrop glukozowo-fruktozowy?

Syrop glukozowo-fruktozowy to wytwarzany z kukurydzy zamiennik cukru. Z kukurydzy otrzymuje się skrobię kukurydzianą, a ze skrobi wytwarza się jasnożółty syrop. Taki syrop dodawany jest do soków owocowych, napojów alkoholowych, izotonicznych i energetycznych, słodyczy, serków homogenizowanych, jogurtów, dżemów, galaretek, lodów, mleka zagęszczonego. Grupa produktów, w których występuje syrop glukozowo-fruktozowy ciągle wzrasta.

Syrop glukozowo-fruktozowy jest chętnie wykorzystywany w przemyśle, ponieważ:

1. jest tani (tańszy od zwykłego cukru),

2. występuje w postaci płynnej – to ułatwia transport i przechowywanie,

3. nie ulega krystalizacji.

Ryzyko spożywania syropu glukozowo-fruktozowego

Przyjmowanie syropu glukozowo-fruktozowego do organizmu nie przynosi żadnych korzyści. Te puste kalorie przyczyniają się do powstawania otyłości, cukrzycy oraz do problemów z sercem. Ten produkty powoduje zwłaszcza zwiększającą się liczbę otyłych dzieci.