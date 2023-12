Klaudia z "Rolnik szuka żony" podobnie jak wielu uczestników programu zdecydowała się odpowiedzieć na pytania od internautów podczas Q&A. Uczestniczka 9. edycji randkowego hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że układa sobie życie po programie i zaskoczyła niespodziewaną informacją. O co chodzi?

Ciężarna Klaudia z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła radosnymi wieściami

Kandydatka Tomasza z 9. edycji "Rolnik szuka żony" była pierwszą w historii programu ciężarną uczestniczką, która zdecydowała się szukać miłości w programie. Początkowo Klaudia spotkała się z ogromną falą krytyki i nie ukrywała, że spodziewała się tego, ale nie w takiej skali. Ostatecznie w programie Tomasz wybrał Justynę, a Klaudia zakończyła przygodę w randkowym show. Dziś Klaudia jest mamą córeczki i właśnie zdradziła, że spotyka się z kimś.

Wygląda na to, że to kolejna uczestniczka, która znalazła miłość po programie. Jakiś czas temu Kasia pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym i nie ukrywa, że znalazła swoją drugą połówkę. A co ze związkiem Justyny i Tomasza? Narzeczona rolnika niedawno opublikowała zdjęcia z Chorzowa, a internauci sugerują, że para nie jest już razem. Jednak są to tylko domysły, ponieważ zarówno Tomasz jak i Justyna już dawno zrezygnowali z relacjonowania swojego życia w sieci.

