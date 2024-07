Dietetyk online jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które spędzają dużo czasu w domu, np. kobiet po niedawno przebytej ciąży. Przy wyborze dobrego specjalisty należy zwrócić uwagę m.in. na sposób kontaktu (e-mailowy lub Skype), wykształcenie czy sposób przygotowywania planu diety. Dobrego dietetyka można znaleźć na stronach internetowych poradni dietetycznych.

Korzystanie z pomocy dietetyka nie musi polegać na regularnych wizytach w poradni dietetycznej. Wielu specjalistów pracuje obecnie online.

Dietetyk online – czy warto spróbować?

Gdy nie chce się tracić czasu na indywidualne spotkania ze specjalistą, dobrym pomysłem jest korzystanie z porad dietetyka, który oferuje swoje usługi przez internet. Ułożenie diety bez wychodzenia z domu może być wygodnym rozwiązaniem, które pozwoli zaoszczędzić dużo pieniędzy. Dietetyk online jest również świetnym pomysłem dla matek, które niedawno urodziły i mają problem ze zrzuceniem dodatkowych kilogramów. Kobiety te często chcą wrócić do dawnej sylwetki i szybko schudnąć, jednak nie mają czasu na spotkania z dietetykiem, a wizyta z małym dzieckiem w poradni jest trudna. Współpraca ze specjalistą odniesie pożądane skutki, jeśli będzie prowadzona przez profesjonalną stronę. Zdarza się bowiem, że porady dietetyczne przekazywane są tylko drogą e-mailową, a otrzymane wskazania żywieniowe są kopią diety dobranej dla innej osoby. Dietetyk online nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które stale potrzebują motywacji, by trzymać się ustalonej diety. Wadą jest też brak możliwości badania składu ciała za pomocą analizatora. Przez to nie można monitorować ubytku tłuszczu, poziomu wody i tkanki mięśniowej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dietetyka online?

Na rynku internetowym jest wielu dietetyków, którzy wykonują swoją pracę powierzchownie i nieprofesjonalnie. Przed wyborem specjalisty warto sprawdzić:

czy specjalista ma wyższe wykształcenie z dietetyki ? Jest to wiedza, której nie zdobywa się wyłącznie z książek, lecz wymaga zrozumienia całego mechanizmu przemian fizjologicznych w organizmie;

? Jest to wiedza, której nie zdobywa się wyłącznie z książek, lecz wymaga zrozumienia całego mechanizmu przemian fizjologicznych w organizmie; czy wykonuje badania kontrolne ? Dobry dietetyk powinien dokładnie przebadać klienta, aby ustalić stronę, w którą kierować dietę;

? Dobry dietetyk powinien dokładnie przebadać klienta, aby ustalić stronę, w którą kierować dietę; czy przeprowadza szczegółowy wywiad na temat trybu życia , odżywiania, chorób i stanu zdrowia? Na tej podstawie można ustalić indywidualną dietę dostosowaną do potrzeb klienta;

, odżywiania, chorób i stanu zdrowia? Na tej podstawie można ustalić indywidualną dietę dostosowaną do potrzeb klienta; ile czasu specjalista potrzebuje na opracowanie diety ? Gdy pełen jadłospis jest gotowy po 24 godzinach, można mieć pewność, że jest to kopia wielu innych podobnych przepisów. Właściwie zbilansowana dieta wymaga szczegółowego wywiadu i zbadania organizmu. Te czynności trwają zwykle kilka dni;

? Gdy pełen jadłospis jest gotowy po 24 godzinach, można mieć pewność, że jest to kopia wielu innych podobnych przepisów. Właściwie zbilansowana dieta wymaga szczegółowego wywiadu i zbadania organizmu. Te czynności trwają zwykle kilka dni; czy dietetyk tworzy jadłospis na podstawie produktów, które klient lubi ? Dieta powinna być smaczna, a jednocześnie łatwostrawna. Dlatego więc dobry specjalista bierze pod uwagę nietolerancję klienta na niektóre składniki.

? Dieta powinna być smaczna, a jednocześnie łatwostrawna. Dlatego więc dobry specjalista bierze pod uwagę nietolerancję klienta na niektóre składniki. czy dietetyk dobiera dietę do stanu organizmu i zdrowia . Czasem potrzebna jest bowiem dieta oczyszczająca, innym razem odchudzająca (redukcyjna), jeszcze innym razem powinna uwzględniać dolegliwości i schorzenia klienta (np. dieta wątrobowa, cukrzycowa, dieta na trzustkę lub wrzody żołądka);

. Czasem potrzebna jest bowiem dieta oczyszczająca, innym razem odchudzająca (redukcyjna), jeszcze innym razem powinna uwzględniać dolegliwości i schorzenia klienta (np. dieta wątrobowa, cukrzycowa, dieta na trzustkę lub wrzody żołądka); czy do przepisanej diety dołączona jest lista zakupów i przepisy na potrawy ? Takie informacje to duża oszczędność czasu, ponieważ zamiast zastanawiać się nad każdym obiadem oddzielnie, wystarczy podążać za wyznaczoną listą potraw i instrukcją wykonania;

? Takie informacje to duża oszczędność czasu, ponieważ zamiast zastanawiać się nad każdym obiadem oddzielnie, wystarczy podążać za wyznaczoną listą potraw i instrukcją wykonania; czy kontakt odbywa się na drodze e-mailowej czy poprzez Skype? Druga opcja umożliwia bezpośrednią rozmowę z osobami nawet z innego końca kraju. Poza tym, kontakt wzrokowy tworzy relację, która sprzyja trzymaniu się zaleceń specjalisty.

Gdzie szukać dobrego dietetyka online?

Większość popularnych poradni dietetycznych prowadzi swoje usługi również przez internet. Korzystając z usług specjalisty pracującego w placówce medycznej, ma się pewność wysokiej jakości współpracy. Praca z dietetykiem jest najczęściej komentowana na jego stronie internetowej, więc przed skorzystaniem z usług danego specjalisty, warto przeczytać opinie innych klientów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na negatywne komentarze i zastanowić się, czy pojawiające się tam problemy mogą dotyczyć również naszej współpracy.