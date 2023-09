Świetna wiadomość dla fanów "Rolnik szuka żony"! Media poinformowały, kiedy wystartuje najnowsza odsłona randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki. Do tej pory wiadomo było, że program trafi do jesiennej ramówki stacji, ale teraz jest już konkretna data premiery programu o poszukujących miłości rolnikach. Do tej pory "Rolnik szuka żony" był pokazywany w niedzielne wieczory- czy dzień emisji pozostał bez zmian? Teraz wszystko stało się jasne. "Rolnik szuka żony 8" już we wrześniu w TVP Wiosną br. widzowie poznali wszystkich kandydatów do ósmej edycji "Rolnik szuka żony". W specjalnych wydaniu programu swoje wizytówki pokazali m.in. 26-letni Stanisław z Wielkopolski, 23-letni Kamil, 56-letnia Elżbieta i 28-letnia Kamila, która już jest uznawana za najpiękniejszą uczestniczkę w historii "Rolnik szuka żony". Po emisji wizytówek rolników zainteresowani nimi mężczyźni i kobiety mogli wysyłać do nich listy. W programie zobaczymy 5 osób, które otrzymały najwięcej wiadomości. Kto weźmie udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony"? Tego wciąż nie wiadomo - wiadomo jednak, kiedy wystartuje najnowsza odsłona programu. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl ósma edycja "Rolnik szuka żony" - podobnie jak poprzednie edycje - będzie pokazywana w niedzielne wieczory. Pierwszy odcinek programu zostanie wyemitowany dokładnie 19 września o godzinie 21:15! Będziecie oglądać najnowszą edycję "Rolnik szuka żony"? My już nie możemy doczekać się premiery programu! Domyślacie się, kogo zobaczymy w 8. edycji hitu? Zobaczcie zdjęcia rolników, których poznaliśmy w zerowym odcinku. Zobacz także: Rolnik szuka żony 8. Tak mieszkają uczestnicy najnowszej edycji! Te...