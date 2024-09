To był ślub jak z bajki! 25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej udali się do kościoła świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, by ślubować przed Bogiem miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Piosenkarka po hucznym weselu zdradziła, jak spędza czas, jednak na jej najnowszym Instastories, które dodała, na swoim profilu na próżno szukać jej małżonka. Roksanie za to towarzyszył ktoś inny.

Roksana Węgiel pokazała jak spędza czas po ślubie

Związek Roksany Wegiel i Kevina Mgleja od samego początku wzbudzał sporo zainteresowania, a wszystko przez fakt, że ukochany jest od Roxie, aż o 8 lat starszy i ma syna z poprzedniego związku. Zakochani nie zwracali uwagi na opinię innych i pomimo młodego wieku piosenkarki postanowili się pobrać.

Cała ceremonia do samego końca utrzymywana była w wielkiej tajemnicy, a nad wszystkim czuwała ekspertka w dziedzinie ślubów Izabela Janachowska. To właśnie ona pomogła załatwić młodej parze idealne miejsce na wesele, a było to nie lada wyzwanie. Winnica na Podkarpaciu potraktowała Roxie Węgiel jak królową i dla niej zrobiła wyjątek, organizując imprezę weselną.

Ich marzeniem był ślub we włoskim stylu, w Winnicy. Cieszę się, że mogłam zrobić wesele w miejscu, w którym nigdy nie było - zdradziła Janachowska.

Emocje związane ze ślubem Roxie Węgiel i Kevina Mgleja zdają się nie opadać, jednak wygląda na to, że małżonkowie szczegóły przyjęcia chcą zachować tylko dla siebie i niezbyt wylewnie dzielą się nimi w sieci. Mimo to Roxie postanowiła podzielić się jak spędza czas jako pani Węgiel-Mglej. 19-latka dodała na swój Instagram relację, na której widzimy, że odpoczywa w zaciszu swojego domu. Piosenkarka odpaliła sobie film i zapaliła świeczki.

W tym romantycznym klimacie Roxie Węgiel nie zamierzała siedzieć sama piosenkarka, na nagraniu pokazała, że towarzyszy jej kot!

