Dobra dieta powinna zawierać 5 posiłków. Ważne, aby były różnorodne, dostarczały witamin i składników odżywczych. Dobra dieta w dużej mierze obniża ryzyko zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, chorobę wieńcową.

Reklama

Dobra dieta – kilka wskazówek, dzięki którym będziesz się lepiej czuć i wyglądać

Ogranicz sól i cukier

Sól zastąp ziołami, a cukier – zdrowym słodzikiem, np. suszoną stewią lub owocami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że dorośli nie powinni jeść dziennie więcej niż 5 gramów soli. Zarówno sól, jak i cukier znajdują się nie tylko w oczywistych słonych i słodkich produktach, takich jak ciastka czy paluszki. Na przykład w 100 gramach keczupu znajduje się aż 17 g cukru, w 100 gramach jogurtu naturalnego – około 6,1 gramów cukru. Podobnie z solą – jeden plasterek szynki ma około 1 grama soli, 100 gramów ciemnego chleba – około 1,4 grama soli. Dlatego należy dokładnie czytać etykiety i ograniczać kupowanie produktów przetworzonych.

Na etykietach często zamiast zawartości soli podana jest zawartość sodu. Możesz orientacyjnie przeliczyć, ile soli odpowiada podanej zawartości sodu: ilość sodu w miligramach mnożysz przez 2,5, dzielisz przez 1000 i otrzymasz zawartość soli w gramach.

Zobacz także

Wyeliminuj z diety produkty z pszennej mąki oczyszczonej

Pszenna mąka oczyszczona pozbawiona jest wartości odżywczych, prawie nie zawiera błonnika, za to ma gluten, którego wiele osób nie toleruje. Warto zamienić ją na mąkę pełnoziarnistą. Godny polecenia jest orkisz, żyto, owies. Im wyższy typ mąki, tym lepiej, bardzo zdrowa jest np. mąka żytnia razowa 2000 – to prawie same ziarna zmielone w całości.

Pij minimum 2 litry wody

Dorośli powinni pić przeciętnie minimum 2 litry wody dziennie – woda poprawia trawienie, odżywia skórę, pomaga oszukać głód, wspomaga myślenie. Rodzaj wody zależy od indywidualnych potrzeb, np. kobiety w ciąży powinny pić wodę źródlaną, a sportowcy – wodę wysokozmineralizowaną.

Ogranicz smażenie i jedzenie tłuszczów nasyconych

Tłuszcze nasycone, takie jak wieprzowina, smalec, olej palmowy, podwyższają poziom złego cholesterolu we krwi, powodując choroby serca. Warto zastąpić je nienasyconymi tłuszczami, które są bogate w kwasy omega – ich źródłami są m.in. tłuste ryby, orzechy, oliwa z oliwek.