Według danych Eurostatu w polskich gospodarstwach domowych rocznie marnuje się ok. 2 mln ton żywności. Oszczędzanie na jedzeniu należy zatem rozpocząć od ograniczenia ilości wyrzucanego jedzenia.

Reklama

W oszczędzaniu na jedzeniu pomoże planowanie budżetu, planowanie całotygodniowego menu oraz robienie listy zakupów przed wyjściem do sklepu.

1. Określ budżet i dzienny limit wydatków na żywność

Po otrzymaniu wypłaty i odliczeniu wszystkich koniecznych opłat oraz ważnych, planowanych na dany miesiąc zakupów podziel pozostałą kwotę przez liczbę dni w miesiącu. Liczba, którą otrzymasz, będzie stanowiła orientacyjną, maksymalną kwotę, którą dziennie możesz wydać na jedzenie. Od tej kwoty odejmij liczbę, jaką chcesz zaoszczędzić na jedzeniu. Przykładowo, jeśli maksymalnie możesz wydawać dziennie 20 zł i chcesz zaoszczędzić 3 zł, to dzienne wydatki na jedzenie nie powinny przekraczać 17 zł. Nie oznacza to, że nie możesz jednorazowo wydać 27 zł, czy nawet 50 zł na zakupy, jeśli będzie to konieczne. Po każdym przekroczeniu określonej kwoty, musisz jednak aktualizować dzienny limit, pomniejszać go o różnicę między wydaną sumą, a pieniędzmi podzielonymi na pozostałe dni miesiąca.

2. Regularnie rób przegląd szafek i lodówki

O puszkach, ryżu, kaszach i makaronach, które mają długi termin przydatności do spożycia, łatwo jest zapomnieć. Raz w tygodniu, zanim zaczniesz układać jadłospis, sprawdź zatem, co masz w lodówce i szafkach kuchennych. Znajdujące się tam jedzenie może stać się podstawą lub składnikiem wielu smacznych potraw. Często wystarczy dokupić do nich przyprawy. Jeśli brakuje ci pomysłu na takie dania, poszukaj inspiracji w książce kucharskiej albo w internecie.

Zobacz także

3. Planuj obiady na cały tydzień

Kiedy masz już określony budżet i wiesz, czym dysponujesz, możesz zająć się planowaniem posiłków. Rób to z tygodniowym wyprzedzeniem. To pozwoli ci tak ułożyć menu, żeby część posiłków można było zamrozić, część przyrządzić z tych samych składników i uniknąć monotonii w jadłospisie.

4. Planuj zakupy w sklepie spożywczym

Przed wyjściem do sklepu przygotuj listę zakupów i przestrzegaj jej. Na liście powinny znaleźć się składniki potrzebne do przygotowania zaplanowanych wcześniej posiłków. Wizyty w sklepie najlepiej ogranicz do 2-3 razy w tygodniu, żeby uniknąć pokusy wydawania pieniędzy na niezdrowe przekąski albo inne nieplanowane zakupy. Nigdy nie rób zakupów będąc głodnym, gdyż wtedy podświadomie tracimy kontrolę nad zakupami i częściej pozwalamy sobie na nieplanowane produkty.

5. Nie zapełniaj lodówki

Kupuj tylko taką ilość jedzenia, jaka jest ci potrzebna do przyrządzenia zaplanowanych posiłków. Nie gromadź w lodówce jedzenia, które może szybko się zepsuć, np. nabiału, owoców i warzyw. W lodówce układaj wszystko tak, żeby z brzegu znalazły się produkty o najkrótszym terminie przydatności do spożycia, a głębiej te, które będą dobre jeszcze przez dłuższy czas.

6. Jedz odżywcze i sycące posiłki

Staraj się jeść potrawy, które są zarówno odżywcze, jak i sycące. Do jedzenia, które sprawi, że długo będziesz czuć się syty, należą np. kasze, pełnoziarniste makarony, chleb pełnoziarnisty lub z mąki grubomielonej. Dbaj o dużą ilość błonnika w diecie, staraj się często jeść świeże warzywa, np. w postaci surówek.

7. Gotuj i zamrażaj część posiłków

Kilka porcji ugotowanego posiłku możesz zamrozić. Dzięki temu zyskasz jedzenie na „czarną godzinę”, kiedy z różnych przyczyn, np. braku czasu, nie będziesz mógł przygotować obiadu. Zaoszczędzi ci to pieniądze wydane np. na pizzę na telefon albo fast foody.

8. Rób własne przetwory

Dzięki robieniu własnych przetworów: dżemów, syropów, kiszonek, przecierów, ketchupu, zaoszczędzisz na kupowaniu tego typu produktów w sklepie. Przygotowanie przetworów wymaga pewnych nakładów finansowych w sezonie na dane owoce lub warzywa, ale w dłuższej perspektywie ten koszt się zwraca, ponieważ zimą zamiast do sklepu, wystarczy pójść po jedzenie do własnej piwnicy lub spiżarni. Poza tym warzywa i owoce kupowane w pełni sezonu są najtańsze i najlepsze. Domowe przetwory są też zdrowsze, gdyż nie zawierają chemicznych utrwalaczy.

9. Szukaj promocji na produkty o długim terminie ważności

Wszelkie zapasy należy robić z głową. Na wyprzedażach i promocjach warto kupować w większej ilości przede wszystkim produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Do takich należą np. mąka, ryż, kasze, cukier, sól, konserwy, fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, suszone owoce i warzywa, kakao w proszku.

10. Gotuj potrawy z niedrogich składników

Poszukaj przepisów na dania z niedrogich składników, takich jak ziemniaki, kapusta, cebula, buraki, mąka, drożdże. Wykorzystuj też świeże warzywa i owoce sezonowe. Do takich potraw należą m.in. wszelkiego rodzaju dania z makaronów i warzyw, potrawy z kapusty (surówki, bigosy, kapusta zasmażana), kasze, tarty, barszcz czerwony, knedle i kopytka. Uważaj jednak na mączne potrawy, bo są bardziej kaloryczne. Staraj się też, by dieta była zrównoważona. Warto śledzić, jakie owoce i warzywa są w danym miesiącu najtańsze. Na przykład pomidory bez ograniczeń można jeść w lipcu, sierpniu i wrześniu (a później warto korzystać z przecierów), sezon na cukinię trwa od sierpnia aż do października, na truskawki w czerwcu, a maliny w lipcu i sierpniu.