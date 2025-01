67. ceremonia rozdania nagród Grammy odbędzie się 2 lutego 2025 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles. Wśród artystów, którzy wystąpią podczas gali, znaleźli się Billie Eilish, Charli XCX, Sabrina Carpenter i Shakira. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na CBS oraz dostępne w serwisie streamingowym Paramount. Poznajcie szczegóły.

Reklama

Grammy 2025: kiedy i gdzie oglądać?

Gala wręczenia najważniejszych nagród muzycznych na świecie odbędzie się w nocy z 2 na 3 lutego 2025 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles i będzie transmitowana na żywo na CBS oraz dostępna w serwisie streamingowym Paramount+

Nominacje do Grammy 2025 w najważniejszych kategoriach

Oto lista nominowanych do nagród Grammy 2025 w najważniejszych kategoriach:

Album Roku:

"New Blue Sun" – André 3000

"Cowboy Carter" – Beyoncé

"Short n’ Sweet" – Sabrina Carpenter

"Brat" – Charli XCX

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – Chappell Roan

"Djesse Vol. 4" – Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish

"The Tortured Poets Department" – Taylor Swift

Nagranie Roku:

"Now and Then" – The Beatles

"Texas Hold 'Em" – Beyoncé

"Espresso" – Sabrina Carpenter

"360" – Charli XCX

"Birds of a Feather" – Billie Eilish

"Not Like Us" – Kendrick Lamar

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Fortnight" – Taylor Swift ft. Post Malone

Piosenka Roku:

"A Bar Song (Tipsy)" – Shaboozey

"Please Please Please" – Sabrina Carpenter

"Birds of a Feather" – Billie Eilish

"Die With a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars

"Not Like Us" – Kendrick Lamar

"Texas Hold 'Em" – Beyoncé

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Fortnight" – Taylor Swift ft. Post Malone

Najlepszy Nowy Artysta:

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Beyoncé otrzymała najwięcej nominacji do nagród Grammy 2025, zdobywając 11 wyróżnień za album "Cowboy Carter". Tym samym zwiększyła łączną liczbę swoich nominacji do 99, co czyni ją najczęściej nominowaną artystką w historii Grammy.

Za nią plasują się Charli XCX, Kendrick Lamar, Billie Eilish i Post Malone, którzy zdobyli po siedem nominacji.

Zobacz: Oto najpiękniejsze kreacje na Grammy 2024. Taylor Swift, Miley Cyrus, Christina Aguilera

Kto wystąpi na Grammy 2025? Wielki powrót Shakiry

Wśród artystów, którzy wystąpią podczas gali, znaleźli się Billie Eilish, Charli XCX, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boones, Teddy Swims oraz Shakira. Dla kolubmijskiej artystki będzie to powrót po 17 latach!

Shakira ostatni raz wystąpiła na ceremonii rozdania nagród Grammy w 2007 roku, wykonując utwór "Hips Don't Lie" z Wyclefem Jeanem.

W 2023 roku Shakira otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas MTV Video Music Awards, stając się pierwszą artystką z Ameryki Południowej uhonorowaną tym wyróżnieniem.

W 2024 roku wydała album "Las Mujeres Ya No Lloran", który został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop Latin na nadchodzącej 67. ceremonii.

Co czeka widzów na Grammy 2025?

Debiuty sceniczne:

Artyści tacy jak Benson Boone, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Chappell Roan i Teddy Swims zadebiutują na scenie Grammy podczas tegorocznej ceremonii.

Prowadzący:

Trevor Noah poprowadzi ceremonię po raz piąty z rzędu, kontynuując swoją rolę gospodarza tego prestiżowego wydarzenia.

Czekacie?

Reklama

Zobacz także: Skandal na występie Shakiry. Po tym, co zrobił jeden z fanów, uciekła ze sceny